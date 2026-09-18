Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
16 Гб
Скорость чтения
45
Скорость записи
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230232
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
16 Гб
Скорость чтения
45
Скорость записи
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
25
Описание товара Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s)
Карта памяти Transcend Compact Flash дает доступ к дополнительным 16 гигабайтам памяти на Вашем устройстве. Имеет высокие показатели скорости чтения и записи файлов (до 21,5 МБ/с). В Transcend Compact Flash используются высококачественные чипы MLC NAND, а также есть поддержка режима передачи данных "Ultra DMA Mode 4". Накопитель позволяет запечатлевать и хранить фотографии в высоком качестве, снимать видео в формате HD. Форм-фактор Compact Flash делает данную карту памяти универсальной – подходящей для использования практически в любом цифровом устройстве.
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Теги товара: 16 Гб, для фотоаппарата
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
16 Гб
Скорость чтения
45
Скорость записи
20
Страна производитель
Китай
Карта памяти Transcend Compact Flash дает доступ к дополнительным 16 гигабайтам памяти на Вашем устройстве. Имеет высокие показатели скорости чтения и записи файлов (до 21,5 МБ/с). В Transcend Compact Flash используются высококачественные чипы MLC NAND, а также есть поддержка режима передачи данных "Ultra DMA Mode 4". Накопитель позволяет запечатлевать и хранить фотографии в высоком качестве, снимать видео в формате HD. Форм-фактор Compact Flash делает данную карту памяти универсальной – подходящей для использования практически в любом цифровом устройстве.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 16 Гб, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 16 Гб, для фотоаппарата
Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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