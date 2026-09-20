Карта памяти SmartBuy 32GB CLUE Red (SB32GBCLU-R)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 658630
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15
Описание товара Карта памяти SmartBuy 32GB CLUE Red (SB32GBCLU-R)
Карта памяти SmartBuy 32GB CLUE красный / SB32GBCLU-R. USB-накопитель CLUE изготовлен в виде функционального флэш-накопителя.Флеш-накопитель имеет максимальный объем 32 Гб и интерфейс USB 2.0.Флеш-память Clue позволит вам достичь совершенно нового уровня комфорта и эффективности в вашей занятой мобильной жизни.
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Карта памяти SmartBuy 32GB CLUE красный / SB32GBCLU-R. USB-накопитель CLUE изготовлен в виде функционального флэш-накопителя.Флеш-накопитель имеет максимальный объем 32 Гб и интерфейс USB 2.0.Флеш-память Clue позволит вам достичь совершенно нового уровня комфорта и эффективности в вашей занятой мобильной жизни.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SmartBuy 32GB CLUE Red (SB32GBCLU-R) - купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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