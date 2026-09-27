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Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R)

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Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R) - фото 1
Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R) - фото 2
Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
10
  • Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R) - фото 1
  • Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R) - фото 2
  • Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426273
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R)

Не стоит ограничивать себя стандартной вместительностью гаджетов. Карта памяти microSDXC NETAC P500 Extreme Pro позволяет не экономить свободное место, а хранить важные документы, любимую музыку и фото на одном вместительном носителе. Карта памяти данной модели предоставляет вам возможность снимать и сохранять еще больше фото и видео, а также делиться ими. Благодаря скорости 100 МБ/с вы сможете быстро переносить файлы, тратя меньше времени на ожидание загрузки. Карта памяти обеспечивает превосходную производительность, что делает ее идеальной как для цифровых камер, так и для разного рода гаджетов. Объем памяти — 256 ГБ. За сохранность информации можно не беспокоиться, так как гарантирована высокая надежность и долговечность аксессуара, даже при активной эксплуатации в экшн-камерах и квадрокоптерах. Устройство устойчиво к влаге, вибрациям и магнитным полям.

Отзывы о товаре Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Описание
Не стоит ограничивать себя стандартной вместительностью гаджетов. Карта памяти microSDXC NETAC P500 Extreme Pro позволяет не экономить свободное место, а хранить важные документы, любимую музыку и фото на одном вместительном носителе. Карта памяти данной модели предоставляет вам возможность снимать и сохранять еще больше фото и видео, а также делиться ими. Благодаря скорости 100 МБ/с вы сможете быстро переносить файлы, тратя меньше времени на ожидание загрузки. Карта памяти обеспечивает превосходную производительность, что делает ее идеальной как для цифровых камер, так и для разного рода гаджетов. Объем памяти — 256 ГБ. За сохранность информации можно не беспокоиться, так как гарантирована высокая надежность и долговечность аксессуара, даже при активной эксплуатации в экшн-камерах и квадрокоптерах. Устройство устойчиво к влаге, вибрациям и магнитным полям.
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Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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