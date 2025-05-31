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Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDHC 128Gb (SDCS2/128GB) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDHC 128Gb (SDCS2/128GB)

24 Отзывы
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Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDHC 128Gb (SDCS2/128GB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 302068
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDHC 128Gb (SDCS2/128GB)

Карты памяти Canvas Select Plus microSD компании Kingston совместимы с устройствами Android и обладают производительностью класса A1.

Отзывы о товаре Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDHC 128Gb (SDCS2/128GB)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая флешка, работает в регистраторе уже больше года. Скидываю видео если нужно, по скорости нормальная для своей ценовой категории.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
3 месяца на перезаписи, работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем подошла в штатный видеорегистратор на Tiggo 8 Pro Max.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает в уличной видеокамере 2 в 1. сохраняет видео в течение 5 дней.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
в регистраторе работает. объём соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Павел Н.

Достоинства:


Комментарий:
Карта работает , вставил в видеорегистратор Блэк вью
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
не особо быстрая карта, но работает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, надеюсь ультра HD также будет поддерживать.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Денис Л.

Достоинства:


Комментарий:
установил тёще в смартфон, перекачал на карту памяти целую гору фоток прошлых лет ностальгирует
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не проверял но думаю проблем не возникнет , если что дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично запаковано. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Норм работает в го про как надо
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Карта работает без проблем, брал для видео регистратора.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ирина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю вторую пока всё нормально!)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Вставили в камеру, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, проблем не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал. Регистратор не жалуется .
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сербид

Достоинства:


Комментарий:
Вставил карту в регистратор без каких-либо проблем для регика, всё работает, пишет нормально без сбоев и т.д., посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
В камере наружного наблюдения работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично , работает в навигаторе !
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал для штатного видео регистратора geely monjaro всё отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Клопов Сергей

Достоинства:


Комментарий:
На высоте. Оправдал все ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает в видеорегистраторе
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Талгат Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Заявленная Скорость не соответствует действительности.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Описание
Карты памяти Canvas Select Plus microSD компании Kingston совместимы с устройствами Android и обладают производительностью класса A1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая флешка, работает в регистраторе уже больше года. Скидываю видео если нужно, по скорости нормальная для своей ценовой категории.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
3 месяца на перезаписи, работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем подошла в штатный видеорегистратор на Tiggo 8 Pro Max.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает в уличной видеокамере 2 в 1. сохраняет видео в течение 5 дней.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
в регистраторе работает. объём соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Павел Н.

Достоинства:


Комментарий:
Карта работает , вставил в видеорегистратор Блэк вью
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
не особо быстрая карта, но работает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, надеюсь ультра HD также будет поддерживать.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Денис Л.

Достоинства:


Комментарий:
установил тёще в смартфон, перекачал на карту памяти целую гору фоток прошлых лет ностальгирует
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не проверял но думаю проблем не возникнет , если что дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично запаковано. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Норм работает в го про как надо
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Карта работает без проблем, брал для видео регистратора.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ирина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю вторую пока всё нормально!)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Вставили в камеру, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, проблем не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал. Регистратор не жалуется .
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сербид

Достоинства:


Комментарий:
Вставил карту в регистратор без каких-либо проблем для регика, всё работает, пишет нормально без сбоев и т.д., посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
В камере наружного наблюдения работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично , работает в навигаторе !
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал для штатного видео регистратора geely monjaro всё отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Клопов Сергей

Достоинства:


Комментарий:
На высоте. Оправдал все ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает в видеорегистраторе
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Талгат Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Заявленная Скорость не соответствует действительности.


Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDHC 128Gb (SDCS2/128GB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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