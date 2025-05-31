Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDHC 128Gb (SDCS2/128GB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 302068
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDHC 128Gb (SDCS2/128GB)
Карты памяти Canvas Select Plus microSD компании Kingston совместимы с устройствами Android и обладают производительностью класса A1.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитКарта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-12...
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитКарта памяти Kingston SDS3/64GB
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитКарта памяти Transcend 64GB UHS-I U3 SD card
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитКарта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128...
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитКарта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-1...
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитКарта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140M...
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитКарта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКарта памяти micro SDXC Transcend 64Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/4...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКарта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-1...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитКарта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/4...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитКарта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s...
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Карты памяти Canvas Select Plus microSD компании Kingston совместимы с устройствами Android и обладают производительностью класса A1.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флешка, работает в регистраторе уже больше года. Скидываю видео если нужно, по скорости нормальная для своей ценовой категории.
Достоинства:
Комментарий:
3 месяца на перезаписи, работает
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем подошла в штатный видеорегистратор на Tiggo 8 Pro Max.
Достоинства:
Комментарий:
работает в уличной видеокамере 2 в 1. сохраняет видео в течение 5 дней.
Достоинства:
Комментарий:
в регистраторе работает. объём соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Карта работает , вставил в видеорегистратор Блэк вью
Достоинства:
Комментарий:
не особо быстрая карта, но работает
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, надеюсь ультра HD также будет поддерживать.
Достоинства:
Комментарий:
установил тёще в смартфон, перекачал на карту памяти целую гору фоток прошлых лет ностальгирует
Достоинства:
Комментарий:
Еще не проверял но думаю проблем не возникнет , если что дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично запаковано. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Норм работает в го про как надо
Достоинства:
Комментарий:
Карта работает без проблем, брал для видео регистратора.
Достоинства:
Комментарий:
покупаю вторую пока всё нормально!)
Достоинства:
Комментарий:
Вставили в камеру, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, проблем не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал. Регистратор не жалуется .
Достоинства:
Комментарий:
Вставил карту в регистратор без каких-либо проблем для регика, всё работает, пишет нормально без сбоев и т.д., посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
В камере наружного наблюдения работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отлично , работает в навигаторе !
Достоинства:
Комментарий:
Брал для штатного видео регистратора geely monjaro всё отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
На высоте. Оправдал все ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Работает в видеорегистраторе
Достоинства:
Комментарий:
Заявленная Скорость не соответствует действительности.
Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDHC 128Gb (SDCS2/128GB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDHC 128Gb (SDCS2/128GB)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флешка, работает в регистраторе уже больше года. Скидываю видео если нужно, по скорости нормальная для своей ценовой категории.
Достоинства:
Комментарий:
3 месяца на перезаписи, работает
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем подошла в штатный видеорегистратор на Tiggo 8 Pro Max.
Достоинства:
Комментарий:
работает в уличной видеокамере 2 в 1. сохраняет видео в течение 5 дней.
Достоинства:
Комментарий:
в регистраторе работает. объём соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Карта работает , вставил в видеорегистратор Блэк вью
Достоинства:
Комментарий:
не особо быстрая карта, но работает
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, надеюсь ультра HD также будет поддерживать.
Достоинства:
Комментарий:
установил тёще в смартфон, перекачал на карту памяти целую гору фоток прошлых лет ностальгирует
Достоинства:
Комментарий:
Еще не проверял но думаю проблем не возникнет , если что дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично запаковано. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Норм работает в го про как надо
Достоинства:
Комментарий:
Карта работает без проблем, брал для видео регистратора.
Достоинства:
Комментарий:
покупаю вторую пока всё нормально!)
Достоинства:
Комментарий:
Вставили в камеру, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, проблем не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал. Регистратор не жалуется .
Достоинства:
Комментарий:
Вставил карту в регистратор без каких-либо проблем для регика, всё работает, пишет нормально без сбоев и т.д., посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
В камере наружного наблюдения работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отлично , работает в навигаторе !
Достоинства:
Комментарий:
Брал для штатного видео регистратора geely monjaro всё отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
На высоте. Оправдал все ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Работает в видеорегистраторе
Достоинства:
Комментарий:
Заявленная Скорость не соответствует действительности.