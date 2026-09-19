Карта памяти Transcend micro SDXC 256Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459546
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Страна производитель
Китай
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Transcend micro SDXC 256Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s)
Карта памяти объемом 256 Гб с переходником на SD. Представленная карта соответствует классу UHS-I U3, Clase 10, V30, A2. Обеспечивает надежное хранение большого количества данных и высокую скорость чтения и записи, а также обладает большим ресурсом циклов подключения и отключения. Отлично подойдет для мобильных игр, записи видео и других целей.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 512Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70...
-
В наличииЦена 9 420 руб.2355 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 10 340 руб.2585 руб. в СплитКарта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)...
-
В наличииЦена 11 170 руб.2793 руб. в СплитКарта памяти Sandisk Extreme Plus microSDXC 256GB (SDSQXBZ-256G-...
-
В наличииЦена 20 290 руб.5073 руб. в СплитКарта памяти Kingston Canvas React Plus SDXC SDR2V6/512GB 512GB
-
В наличииЦена 23 470 руб.5868 руб. в СплитКарта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90...
-
В наличииЦена 30 550 руб.7638 руб. в СплитКарта Памяти CF 32Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s)
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Страна производитель
Китай
Карта памяти объемом 256 Гб с переходником на SD. Представленная карта соответствует классу UHS-I U3, Clase 10, V30, A2. Обеспечивает надежное хранение большого количества данных и высокую скорость чтения и записи, а также обладает большим ресурсом циклов подключения и отключения. Отлично подойдет для мобильных игр, записи видео и других целей.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Transcend micro SDXC 256Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Transcend micro SDXC 256Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s)