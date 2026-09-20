Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE)
Карта памяти Smartbuy microSDHC 32 Гб позволяет расширить пользователю объем долговременной памяти различных мобильных устройств, включая смартфоны, планшеты, плееры, цифровые диктофоны и т. д. Несмотря на свои миниатюрные габариты, такой накопитель может обеспечить достаточно высокую скорость обмена данными. Считывание информации с такой карты памяти происходит на скорости до 70 Мбайт/с, а скорость записи данных может достигать 20 Мбайт/с. Добавляя мобильному устройству сразу 32 Гб дискового пространства, накопитель Smartbuy microSDHC 32 Гб позволит владельцу устройства не беспокоиться о нехватке места на диске. Карта позволит создавать и сохранять многие сотни фотографий в хорошем качестве, она же может служить для загрузки музыки, видео, приложений. Карта памяти формата microSDHC будет полезна многим владельцам смартфонов и планшетов.
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