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Карта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-128G-R) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-128G-R)

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Карта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-128G-R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559583
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-128G-R)
2 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-128G-R)

Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.

Отзывы о товаре Карта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-128G-R)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Описание
Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-128G-R) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2820 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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