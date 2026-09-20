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Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP)

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Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP) - фото 1
Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP) - фото 2
Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP) - фото 2
  • Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658632
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP)
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP)

Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink [SB032GB2TWP] с поддержкой стандарта USB 2.0. Компактный съемный накопитель с корпусом розового цвета обеспечивает как хранение нужных вам приложений, мультимедийных файлов и документов, так и их перемещение между ПК/ноутбуками. Доступный для записи информации объем памяти изделия – 32 ГБ. Подключение карты памяти SmartBuy 32GB Twist Pink [SB032GB2TWP] к компьютерам производится при помощи внешнего коннектора USB Type-A. Для защиты корпуса коннектора от загрязнений и механических воздействий в конструкции флешки применен сдвижной металлический колпачок. На корпусе накопителя расположено отверстие для крепления ремешка.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink [SB032GB2TWP] с поддержкой стандарта USB 2.0. Компактный съемный накопитель с корпусом розового цвета обеспечивает как хранение нужных вам приложений, мультимедийных файлов и документов, так и их перемещение между ПК/ноутбуками. Доступный для записи информации объем памяти изделия – 32 ГБ. Подключение карты памяти SmartBuy 32GB Twist Pink [SB032GB2TWP] к компьютерам производится при помощи внешнего коннектора USB Type-A. Для защиты корпуса коннектора от загрязнений и механических воздействий в конструкции флешки применен сдвижной металлический колпачок. На корпусе накопителя расположено отверстие для крепления ремешка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy 32GB Twist Pink (SB032GB2TWP) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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