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Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3)

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Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3) - фото 1
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3) - фото 2
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3) - фото 2
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658616
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3)

Флеш-накопитель USB 3.1 SmartBuy 16 ГБ Clue ( SB16GBCLU-K3 ) - компактное, портативное и удобное устройство для хранения и передачи цифровой информации, такое как документы, фотографии, видео, музыка и многое другое. Он имеет легко подключаемый интерфейс USB, который позволяет быстро и просто подключить его к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Флеш-накопители доступны в различных объемах памяти, от нескольких сотен гигабайт до нескольких терабайт, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для их нужд. Они также могут быть выполнены в различных дизайнах и формах, что делает их не только функциональными, но и стильными аксессуарами.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Флеш-накопитель USB 3.1 SmartBuy 16 ГБ Clue ( SB16GBCLU-K3 ) - компактное, портативное и удобное устройство для хранения и передачи цифровой информации, такое как документы, фотографии, видео, музыка и многое другое. Он имеет легко подключаемый интерфейс USB, который позволяет быстро и просто подключить его к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Флеш-накопители доступны в различных объемах памяти, от нескольких сотен гигабайт до нескольких терабайт, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для их нужд. Они также могут быть выполнены в различных дизайнах и формах, что делает их не только функциональными, но и стильными аксессуарами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Black 3.0 (SB16GBCLU-K3) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 610 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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