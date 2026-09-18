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Карта памяти SmartBuy micro SDXC 64Gb Class 10 UHS-I купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SmartBuy micro SDXC 64Gb Class 10 UHS-I

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Карта Памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Class 10 UHS-I - фото 1
Карта Памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Class 10 UHS-I - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта Памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Class 10 UHS-I - фото 1
  • Карта Памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Class 10 UHS-I - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 230300
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Карта памяти SmartBuy micro SDXC 64Gb Class 10 UHS-I
950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
5

Описание товара Карта памяти SmartBuy micro SDXC 64Gb Class 10 UHS-I

Smartbuy micro SDXC, 64GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 64GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах. 

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy micro SDXC 64Gb Class 10 UHS-I




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Smartbuy micro SDXC, 64GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 64GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy micro SDXC 64Gb Class 10 UHS-I - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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