Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 426336
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S)
Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 16 ГБ расширяет возможности вашей техники: она дает дополнительное пространство для хранения фото, видео, документов и программ. Этот компактный носитель помогает снять одно из главных ограничений устройств – нехватку места. Тип карты microSDHC подходит для смартфонов, экшн-камер, дронов и навигаторов. Такое компактное решение позволяет легко увеличить память устройства для новых фото, музыки, приложений и повседневного видео.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC
Теги товара: 16 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 16 ГБ расширяет возможности вашей техники: она дает дополнительное пространство для хранения фото, видео, документов и программ. Этот компактный носитель помогает снять одно из главных ограничений устройств – нехватку места. Тип карты microSDHC подходит для смартфонов, экшн-камер, дронов и навигаторов. Такое компактное решение позволяет легко увеличить память устройства для новых фото, музыки, приложений и повседневного видео.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC
Теги товара: 16 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC
Теги товара: 16 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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