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Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S)

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Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) - фото 1
Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) - фото 2
Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) - фото 3
Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
  • Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) - фото 1
  • Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) - фото 2
  • Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) - фото 3
  • Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426336
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S)

Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 16 ГБ расширяет возможности вашей техники: она дает дополнительное пространство для хранения фото, видео, документов и программ. Этот компактный носитель помогает снять одно из главных ограничений устройств – нехватку места. Тип карты microSDHC подходит для смартфонов, экшн-камер, дронов и навигаторов. Такое компактное решение позволяет легко увеличить память устройства для новых фото, музыки, приложений и повседневного видео.

Отзывы о товаре Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 16 ГБ расширяет возможности вашей техники: она дает дополнительное пространство для хранения фото, видео, документов и программ. Этот компактный носитель помогает снять одно из главных ограничений устройств – нехватку места. Тип карты microSDHC подходит для смартфонов, экшн-камер, дронов и навигаторов. Такое компактное решение позволяет легко увеличить память устройства для новых фото, музыки, приложений и повседневного видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Netac microSD P500 16Gb (NT02P500STN-016G-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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