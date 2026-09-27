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Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130)

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Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130) - фото 1
Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130) - фото 1
  • Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362312
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130)

Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 предназначена для ноутбуков из серии MacBook Air 13-, оборудованных слотами SDHC/SDXC. Эта карта позволяет ускорить перенос важной информации и помогает организовать хранение ценных данных за пределами жёсткого диска портативного компьютера.

Отзывы о товаре Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 предназначена для ноутбуков из серии MacBook Air 13-, оборудованных слотами SDHC/SDXC. Эта карта позволяет ускорить перенос важной информации и помогает организовать хранение ценных данных за пределами жёсткого диска портативного компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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