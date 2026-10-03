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Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN)

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Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN) - фото 1
Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN) - фото 1
  • Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650755
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN)

MicroSDXC карта SanDisk Ultra® UHS-I предоставляет вам безграничные возможности для съемки и хранения большего количества фотографий и видео, а также их обмена. С емкостью до 64 ГБ на карте SanDisk Ultra microSD будет достаточно пространства для сохранения дополнительных часов Full HD видео. Скорость передачи данных до 140 МБ/с обеспечивает быструю передачу контента. Эта карта идеальна для Android смартфонов и планшетов, ускоряя загрузку приложений благодаря классу скорости A1. Кроме того, эта карта отлично подойдет для цифровых фотоаппаратов. А благодаря высокой надежности карта памяти SanDisk Ultra® MicroSDXC 64 ГБ ваши снимки или приложения будут в полной безопасности!

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
MicroSDXC карта SanDisk Ultra® UHS-I предоставляет вам безграничные возможности для съемки и хранения большего количества фотографий и видео, а также их обмена. С емкостью до 64 ГБ на карте SanDisk Ultra microSD будет достаточно пространства для сохранения дополнительных часов Full HD видео. Скорость передачи данных до 140 МБ/с обеспечивает быструю передачу контента. Эта карта идеальна для Android смартфонов и планшетов, ускоряя загрузку приложений благодаря классу скорости A1. Кроме того, эта карта отлично подойдет для цифровых фотоаппаратов. А благодаря высокой надежности карта памяти SanDisk Ultra® MicroSDXC 64 ГБ ваши снимки или приложения будут в полной безопасности!
Самовывоз
Доставка
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Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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