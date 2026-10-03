Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SanDisk MICRO SDHC 64GB UHS-I (SDSQUAB-064G-GN6MN)
MicroSDXC карта SanDisk Ultra® UHS-I предоставляет вам безграничные возможности для съемки и хранения большего количества фотографий и видео, а также их обмена. С емкостью до 64 ГБ на карте SanDisk Ultra microSD будет достаточно пространства для сохранения дополнительных часов Full HD видео. Скорость передачи данных до 140 МБ/с обеспечивает быструю передачу контента. Эта карта идеальна для Android смартфонов и планшетов, ускоряя загрузку приложений благодаря классу скорости A1. Кроме того, эта карта отлично подойдет для цифровых фотоаппаратов. А благодаря высокой надежности карта памяти SanDisk Ultra® MicroSDXC 64 ГБ ваши снимки или приложения будут в полной безопасности!
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