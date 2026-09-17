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Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend купить с доставкой в Москве
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Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend

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Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend - фото 1
Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
40
Скорость записи
15
  • Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend - фото 1
  • Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 3978
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
40
Скорость записи
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend

карта памяти Compact Flash, 133 x, объем 32 Гб, скорость чтения 20 Мб/с, скорость записи 18 Мб/с



Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
40
Скорость записи
15
Страна производитель
Китай
Описание
карта памяти Compact Flash, 133 x, объем 32 Гб, скорость чтения 20 Мб/с, скорость записи 18 Мб/с


Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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