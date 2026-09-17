Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
40
Скорость записи
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 3978
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
40
Скорость записи
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
40
Описание товара Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend
карта памяти Compact Flash, 133 x, объем 32 Гб, скорость чтения 20 Мб/с, скорость записи 18 Мб/с
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, Легкие, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
40
Скорость записи
15
Страна производитель
Китай
карта памяти Compact Flash, 133 x, объем 32 Гб, скорость чтения 20 Мб/с, скорость записи 18 Мб/с
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, Легкие, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, Легкие, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата
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