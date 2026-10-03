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Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1)

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Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1) - фото 1
Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1) - фото 2
Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
25
  • Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1) - фото 1
  • Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1) - фото 2
  • Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643735
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
11

Описание товара Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1)

Карта памяти A-Data Premier microSDXC 512 ГБ является надежным запоминающим устройством для расширения хранилища в смартфоне, планшетном компьютере или другом совместимом устройстве. Она обладает емкостью 512 ГБ, позволяя хранить довольно большое количество мультимедийных файлов. Благодаря скорости 100 Мбайт/с карта памяти отличается высоким уровнем производительности при обмене и записи данных. В комплекте поставляется адаптер SD, который помогает расширить совместимость карты A-Data Premier.

Отзывы о товаре Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
25
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти A-Data Premier microSDXC 512 ГБ является надежным запоминающим устройством для расширения хранилища в смартфоне, планшетном компьютере или другом совместимом устройстве. Она обладает емкостью 512 ГБ, позволяя хранить довольно большое количество мультимедийных файлов. Благодаря скорости 100 Мбайт/с карта памяти отличается высоким уровнем производительности при обмене и записи данных. В комплекте поставляется адаптер SD, который помогает расширить совместимость карты A-Data Premier.
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Доставка
Отзывы


Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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