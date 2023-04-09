Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362335
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3)
Карта памяти Qumo micro SDXC создана для тех, кто ценит скорость и вместительность. Благодаря классу скорости Class 10 вы сможете быстро сохранять большие файлы, снимать фото и видео без задержек и пропусков. Компактный формат micro SDXC делает такую карту отличным выбором для современных гаджетов: она легко размещается в смартфоне, планшете или экшн-камере, не занимая лишнего места. Производитель — Китай, а значит вы получаете выгодное сочетание стоимости и качества.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Страна производитель
Китай
Карта памяти Qumo micro SDXC создана для тех, кто ценит скорость и вместительность. Благодаря классу скорости Class 10 вы сможете быстро сохранять большие файлы, снимать фото и видео без задержек и пропусков. Компактный формат micro SDXC делает такую карту отличным выбором для современных гаджетов: она легко размещается в смартфоне, планшете или экшн-камере, не занимая лишнего места. Производитель — Китай, а значит вы получаете выгодное сочетание стоимости и качества.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Соответствует ожиданиям скорость и ёмкость.
Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3)
Достоинства:
Соответствует ожиданиям скорость и ёмкость.