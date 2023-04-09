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Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3)

1 Отзывы
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Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3) - фото 1
Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3) - фото 2
Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
  • Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3) - фото 1
  • Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3) - фото 2
  • Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362335
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3)

Карта памяти Qumo micro SDXC создана для тех, кто ценит скорость и вместительность. Благодаря классу скорости Class 10 вы сможете быстро сохранять большие файлы, снимать фото и видео без задержек и пропусков. Компактный формат micro SDXC делает такую карту отличным выбором для современных гаджетов: она легко размещается в смартфоне, планшете или экшн-камере, не занимая лишнего места. Производитель — Китай, а значит вы получаете выгодное сочетание стоимости и качества.

Отзывы о товаре Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3)

09.04.2023
Юрий

Достоинства:
Соответствует ожиданиям скорость и ёмкость.



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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Qumo micro SDXC создана для тех, кто ценит скорость и вместительность. Благодаря классу скорости Class 10 вы сможете быстро сохранять большие файлы, снимать фото и видео без задержек и пропусков. Компактный формат micro SDXC делает такую карту отличным выбором для современных гаджетов: она легко размещается в смартфоне, планшете или экшн-камере, не занимая лишнего места. Производитель — Китай, а значит вы получаете выгодное сочетание стоимости и качества.
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Доставка
Отзывы
09.04.2023
Юрий

Достоинства:
Соответствует ожиданиям скорость и ёмкость.


Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapter (QM64GMICSDXC10U3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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