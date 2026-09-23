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Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s купить с доставкой в Москве
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Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s

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Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s - фото 1
Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
80
  • Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s - фото 1
  • Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542865
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х11
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s

Netac P500 — оптимальный вариант для мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, квадрокоптеры, экшн камеры и т.д. Скорость записи позволяет использовать ее для серийной съемки и записи видео формата FullHD. Качество и контроль на производстве гарантируют устойчивость карты к высоким/низким температурам, рентгеновскому излучению, высокую производительность и стойкость к ударам.

Отзывы о товаре Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Описание
Netac P500 — оптимальный вариант для мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, квадрокоптеры, экшн камеры и т.д. Скорость записи позволяет использовать ее для серийной съемки и записи видео формата FullHD. Качество и контроль на производстве гарантируют устойчивость карты к высоким/низким температурам, рентгеновскому излучению, высокую производительность и стойкость к ударам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s - стоимость товара 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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