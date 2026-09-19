Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 426259
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S)
Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 32 ГБ расширяет возможности вашей техники: она дает дополнительное пространство для хранения фото, видео, документов и программ. Этот компактный носитель помогает снять одно из главных ограничений устройств – нехватку места. Тип карты microSDHC подходит для смартфонов, экшн-камер, дронов и навигаторов. Такое компактное решение позволяет легко увеличить память устройства для новых фото, музыки, приложений и повседневного видео.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC
Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 32 ГБ расширяет возможности вашей техники: она дает дополнительное пространство для хранения фото, видео, документов и программ. Этот компактный носитель помогает снять одно из главных ограничений устройств – нехватку места. Тип карты microSDHC подходит для смартфонов, экшн-камер, дронов и навигаторов. Такое компактное решение позволяет легко увеличить память устройства для новых фото, музыки, приложений и повседневного видео.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC
Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC
Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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