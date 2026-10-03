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Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)

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Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 455431
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)
4 100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)

Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD. Они могут достигать скоростей класса UHS-I (до 100 МБ/с), позволяя с легкостью сохранять и быстро передавать файлы, а современный интерфейс UHS-I поддерживает запись видео кинематографического качества с разрешением Full HD и 4K Ultra HD. Карты памяти Canvas Select Plus SD способы работать в самых суровых условиях, поэтому их смело можно брать куда угодно с уверенностью, что ваши фотографии, видео и файлы будут в безопасности.



Теги товара: SDXC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Описание
Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD. Они могут достигать скоростей класса UHS-I (до 100 МБ/с), позволяя с легкостью сохранять и быстро передавать файлы, а современный интерфейс UHS-I поддерживает запись видео кинематографического качества с разрешением Full HD и 4K Ultra HD. Карты памяти Canvas Select Plus SD способы работать в самых суровых условиях, поэтому их смело можно брать куда угодно с уверенностью, что ваши фотографии, видео и файлы будут в безопасности.


Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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