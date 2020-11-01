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Wi-Fi роутер Asus RT-AC66U черный

Артикул: 45359
  • Wi-Fi адаптер Asus RT-AC66U - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Asus RT-AC66U - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Asus RT-AC66U - фото 3
  • Wi-Fi адаптер Asus RT-AC66U - фото 4
  • Wi-Fi адаптер Asus RT-AC66U - фото 5
Wi-Fi адаптер Asus RT-AC66U - фото 1
Wi-Fi адаптер Asus RT-AC66U - фото 2
Wi-Fi адаптер Asus RT-AC66U - фото 3
Wi-Fi адаптер Asus RT-AC66U - фото 4
Wi-Fi адаптер Asus RT-AC66U - фото 5
9 200 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 45359
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараWi-Fi роутер
3Gда
4Gнет
Вес, кг0.465
Высота, см3.6
Длина, см14.9
Защита информацииWEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн3
Макс. скорость беспроводного соединения1300 Мбит/с
Маршрутизаторда
Стандарт беспроводной связи802.11a/b/g/n/ac
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц. 5 ГГц
Ширина, см20.7
Количество портов LAN4
Расширенные функциискачивание файлов, файловый сервер, FTP-сервер, UPnP AV-сервер
Скорость портов1000 мБит/с
Wi-Fi-точка доступа (роутер), стандарт Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, макс. скорость: 1300 Мбит/с, поддержка опционального 3G-модема, коммутатор 4xLAN, поддержка VPN, скорость портов 1000 Мбит/сек, принт-сервер: USB


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Wi-Fi роутер Asus RT-AC66U черный - этот товар вы можете купить по цене 9200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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