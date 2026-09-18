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Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T

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Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 1
Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 2
Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 3
Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 4
Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 5
Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 6
Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 1
  • Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 2
  • Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 3
  • Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 4
  • Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 5
  • Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 6
  • Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306127
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Характеристики

Бренд
Eurolux
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
3.4х0.38х0.32
Вес, кг.
9

Описание товара Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T

Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T 70/2/15 режет траву при помощи лески. Двухтактный двигатель облегчает конструкцию инструмента для долгой работы без усталости. Нагрузка на руки снижается благодаря ремню на плечо. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Eurolux TR-1000T




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Характеристики
Бренд
Eurolux
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T 70/2/15 режет траву при помощи лески. Двухтактный двигатель облегчает конструкцию инструмента для долгой работы без усталости. Нагрузка на руки снижается благодаря ремню на плечо. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Доставка
Отзывы


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