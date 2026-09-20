Триммер садовый электрический DEKO DKTR550
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%2 380 руб. 2 579 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х22х12
Вес, кг.
3.02
Описание товара Триммер садовый электрический DEKO DKTR550
Триммер садовый электрический DEKO DKTR550 компактная модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Удобное расположение отсекателя режущей лески на защитном кожухе обеспечивает комфорт в процессе работы. Снимите защитную накладку с отсекателя перед началом работы и Вам не придется каждый раз проверять длину лески. Она будет обрезаться самостоятельно. Триммер садовый электрический DEKO DKTR550 не выделяет вредных для человека и окружающей сред выхлопов, что делает использование инструмента безопасным для экологии.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Триммер садовый электрический DEKO DKTR550 компактная модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Удобное расположение отсекателя режущей лески на защитном кожухе обеспечивает комфорт в процессе работы. Снимите защитную накладку с отсекателя перед началом работы и Вам не придется каждый раз проверять длину лески. Она будет обрезаться самостоятельно. Триммер садовый электрический DEKO DKTR550 не выделяет вредных для человека и окружающей сред выхлопов, что делает использование инструмента безопасным для экологии.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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