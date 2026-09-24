STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610)
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Характеристики
Описание товара STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610)
Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение даже густой травы - эта работа у него отлично получается. Применение Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных м.естах и ограниченном пространстве. Легкий и маневренный триммер. Удобен для кошения достаточно больших площадей Прекрасная альтернатива бензиновому триммеру: меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси, легкость и компактность, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов. Триммер обеспечивает высокие скорость и качество кошения. С помощью поворотной головы легко обкашивать края клумб, дорожек и газонов. Регулируемая по углу наклона голова и телескопическая штанга позволяют настроить изделие под свой рост и хват, чтобы работать еще удобнее и эффективне.. Нижнее расположение двигателя упрощает и облегчает конструкцию и делает ее более надежной Беззаботная работа благодаря автоматической катушке. Удобная регулируемая дополнительная рукоятка для крепкого удержания и точного управления изделием в работе. Специальный крюк для крепления удлинителя. Телескопическая складная штанга позволяет компактно хранить издефлие между работами и в зимнее время.
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Теги товара: электрический, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, Двигатель сверху
Теги товара: электрический, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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