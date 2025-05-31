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Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 купить с доставкой в Москве
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Триммер садовый электрический DEKO DKTR400

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Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 1
Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 2
Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 3
Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 4
Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 5
Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Ширина скашивания
22.8
Колеса
нет
Обороты двигателя
11500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 1
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 2
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 3
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 4
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 5
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 910 руб.  3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568473
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, инструкция, упаковка
Особенности
прямой привод
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Антивибрационная система
да
Уровень шума
96
Ширина скашивания
22.8
Колеса
нет
Обороты двигателя
11500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х18х13
Вес, кг.
3

Описание товара Триммер садовый электрический DEKO DKTR400

Триммер Zitrek — ваш лёгкий помощник для быстрой и аккуратной стрижки травы. Благодаря весу всего 1,28 кг этот инструмент удобно держать даже при длительной работе — руки не устают. Электрический двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает достойную производительность и поддерживает высокие обороты до 11500 об/мин: скашивайте траву быстро и без лишних усилий! Ширина скашивания 22,8 см идеально подойдёт для точной обработки газонов, клумб и труднодоступных мест. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки, а D-образная ручка делает управление особенно комфортным. Прямая штанга повышает манёвренность, а нижнее расположение двигателя облегчает контроль над движением триммера. Выбирайте Zitrek — сочетание компактности, мощности и удобства.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель сверху

Отзывы о товаре Триммер садовый электрический DEKO DKTR400

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная косилка легкая!))
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
качественное изготовление, нажёжно, пока в эксплуотации не пробовал, на холостых оборотах мин. за 15ть температура эл/двигателя не изменилась. дай Бог будет служить верой и правдой. советую к пребретению, а негативные отзывы от безграмотной эксплуотации, и не знания элементарных навыков.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Галина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо,быстро леска кончается
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Косилка на пять. Но леска слабая, нужно сразу заменить.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вадим Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,удобный. Нет фиксатора включенного положения, но звезду снимать не стал
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Надежда З.

Достоинства:


Комментарий:
здравствуйте,в деле проверим,а так все нормально,хороший,проверили,работает
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
всё нормально обмотка конечно алюминий за такие деньги меди быть неможет охлождение движка сделано неправильно, сделал дополнительно сверху 10 отверстий по 5 мм и думаю сезонов 5 пророботает главное долго некосить давать остыть
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое,пришел вовремя,рабочий. Биру уже второй.Первый брала желтый 450w косит хорошо но конечно не по пояс траву, я умею косить для меня со своими задачами справляется хорошо, главное ставить правильную леску та которая в рекомендации,косить с перерывами и обслуживать после использования и она вам прослужит долго.,сейчас взяла 400w чисто из за акции, была бы на желтый взяла бы ее. Спасибо продавцу за быструю сборку и доставку.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю уже второй,первый проработал пять сезонов,проработал бы ещё пять,если бережно относиться и соблюдать правила!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
оценивать будем летом, но за такую цену-приятно
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Попробовал, крутит.., летом посмотрим. Медную обмотку видно, туда же будет закидывать пыль с соком от травы,как бы не сгорел. Может нужно как то закрыть обмотку,или так должно быть? Раньше триммера никогда не было. Пришло вовремя.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
борис д.

Достоинства:


Комментарий:
еще не пробовали но думаю хорош
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Андрей Николаевич С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел в срок, в фирменной упаковке. Подключил в ПВЗ к розетке – работает: звучит по серьезнее, чем сгоревший у меня 250 -ваттный. Цвет приятный. В конкретную работу задействую не раньше весны. Спасибо продавцу за доставку и приемлемую цену.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано, но испытать сможем только летом
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Триммер доставили быстро Цвет зелёный Все в комплекте Работает Как будет косить проверим летом На вид мне понравился, держать удобно , клавиша юольшая- удобно нажимать Надеюсь послужит долго
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне себе годный инструмент, однако весьма деликатный, и рассчитанный на небольшую мягкую травку
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Ирина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
косилка пришла быстро, хорошо упакованная в коробке, проверили работает, в деле проверим летом.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
слабоват.так обычную траву косить,что по серьезнее уже тяжело.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
брали такой года 2 назад, в использовании легкий, со своей задачей справляется, взяли вот про запас
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Асхат Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный тимер для покос травы в огородах
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
довольна,два месяца пользуюсь,то что хотела от него получила
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
маленький удобный триммер для небольшого сада огорода самое то
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Маргарита П.

Достоинства:


Комментарий:
работает.маленьки и удобный.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Косит невысокую траву, когда перегревается, отключается. Перегревается часто, приходится ждать, пока остынет и заработает



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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, инструкция, упаковка
Особенности
прямой привод
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Антивибрационная система
да
Уровень шума
96
Ширина скашивания
22.8
Колеса
нет
Обороты двигателя
11500
Расположение двигателя
нижнее
Развернуть
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Zitrek — ваш лёгкий помощник для быстрой и аккуратной стрижки травы. Благодаря весу всего 1,28 кг этот инструмент удобно держать даже при длительной работе — руки не устают. Электрический двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает достойную производительность и поддерживает высокие обороты до 11500 об/мин: скашивайте траву быстро и без лишних усилий! Ширина скашивания 22,8 см идеально подойдёт для точной обработки газонов, клумб и труднодоступных мест. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки, а D-образная ручка делает управление особенно комфортным. Прямая штанга повышает манёвренность, а нижнее расположение двигателя облегчает контроль над движением триммера. Выбирайте Zitrek — сочетание компактности, мощности и удобства.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель сверху
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная косилка легкая!))
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
качественное изготовление, нажёжно, пока в эксплуотации не пробовал, на холостых оборотах мин. за 15ть температура эл/двигателя не изменилась. дай Бог будет служить верой и правдой. советую к пребретению, а негативные отзывы от безграмотной эксплуотации, и не знания элементарных навыков.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Галина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо,быстро леска кончается
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Косилка на пять. Но леска слабая, нужно сразу заменить.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вадим Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,удобный. Нет фиксатора включенного положения, но звезду снимать не стал
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Надежда З.

Достоинства:


Комментарий:
здравствуйте,в деле проверим,а так все нормально,хороший,проверили,работает
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
всё нормально обмотка конечно алюминий за такие деньги меди быть неможет охлождение движка сделано неправильно, сделал дополнительно сверху 10 отверстий по 5 мм и думаю сезонов 5 пророботает главное долго некосить давать остыть
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое,пришел вовремя,рабочий. Биру уже второй.Первый брала желтый 450w косит хорошо но конечно не по пояс траву, я умею косить для меня со своими задачами справляется хорошо, главное ставить правильную леску та которая в рекомендации,косить с перерывами и обслуживать после использования и она вам прослужит долго.,сейчас взяла 400w чисто из за акции, была бы на желтый взяла бы ее. Спасибо продавцу за быструю сборку и доставку.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю уже второй,первый проработал пять сезонов,проработал бы ещё пять,если бережно относиться и соблюдать правила!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
оценивать будем летом, но за такую цену-приятно
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Попробовал, крутит.., летом посмотрим. Медную обмотку видно, туда же будет закидывать пыль с соком от травы,как бы не сгорел. Может нужно как то закрыть обмотку,или так должно быть? Раньше триммера никогда не было. Пришло вовремя.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
борис д.

Достоинства:


Комментарий:
еще не пробовали но думаю хорош
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Андрей Николаевич С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел в срок, в фирменной упаковке. Подключил в ПВЗ к розетке – работает: звучит по серьезнее, чем сгоревший у меня 250 -ваттный. Цвет приятный. В конкретную работу задействую не раньше весны. Спасибо продавцу за доставку и приемлемую цену.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано, но испытать сможем только летом
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Триммер доставили быстро Цвет зелёный Все в комплекте Работает Как будет косить проверим летом На вид мне понравился, держать удобно , клавиша юольшая- удобно нажимать Надеюсь послужит долго
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне себе годный инструмент, однако весьма деликатный, и рассчитанный на небольшую мягкую травку
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Ирина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
косилка пришла быстро, хорошо упакованная в коробке, проверили работает, в деле проверим летом.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
слабоват.так обычную траву косить,что по серьезнее уже тяжело.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
брали такой года 2 назад, в использовании легкий, со своей задачей справляется, взяли вот про запас
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Асхат Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный тимер для покос травы в огородах
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
довольна,два месяца пользуюсь,то что хотела от него получила
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
маленький удобный триммер для небольшого сада огорода самое то
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Маргарита П.

Достоинства:


Комментарий:
работает.маленьки и удобный.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Косит невысокую траву, когда перегревается, отключается. Перегревается часто, приходится ждать, пока остынет и заработает


Триммер садовый электрический DEKO DKTR400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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