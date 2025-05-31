Триммер садовый электрический DEKO DKTR400
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер садовый электрический DEKO DKTR400
Триммер Zitrek — ваш лёгкий помощник для быстрой и аккуратной стрижки травы. Благодаря весу всего 1,28 кг этот инструмент удобно держать даже при длительной работе — руки не устают. Электрический двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает достойную производительность и поддерживает высокие обороты до 11500 об/мин: скашивайте траву быстро и без лишних усилий! Ширина скашивания 22,8 см идеально подойдёт для точной обработки газонов, клумб и труднодоступных мест. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки, а D-образная ручка делает управление особенно комфортным. Прямая штанга повышает манёвренность, а нижнее расположение двигателя облегчает контроль над движением триммера. Выбирайте Zitrek — сочетание компактности, мощности и удобства.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель сверху
Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель сверху
Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Достоинства:
Комментарий:
нормальная косилка легкая!))
Достоинства:
Комментарий:
качественное изготовление, нажёжно, пока в эксплуотации не пробовал, на холостых оборотах мин. за 15ть температура эл/двигателя не изменилась. дай Бог будет служить верой и правдой. советую к пребретению, а негативные отзывы от безграмотной эксплуотации, и не знания элементарных навыков.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо,быстро леска кончается
Достоинства:
Комментарий:
Косилка на пять. Но леска слабая, нужно сразу заменить.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,удобный. Нет фиксатора включенного положения, но звезду снимать не стал
Достоинства:
Комментарий:
здравствуйте,в деле проверим,а так все нормально,хороший,проверили,работает
Достоинства:
Комментарий:
всё нормально обмотка конечно алюминий за такие деньги меди быть неможет охлождение движка сделано неправильно, сделал дополнительно сверху 10 отверстий по 5 мм и думаю сезонов 5 пророботает главное долго некосить давать остыть
Достоинства:
Комментарий:
Все целое,пришел вовремя,рабочий. Биру уже второй.Первый брала желтый 450w косит хорошо но конечно не по пояс траву, я умею косить для меня со своими задачами справляется хорошо, главное ставить правильную леску та которая в рекомендации,косить с перерывами и обслуживать после использования и она вам прослужит долго.,сейчас взяла 400w чисто из за акции, была бы на желтый взяла бы ее. Спасибо продавцу за быструю сборку и доставку.
Достоинства:
Комментарий:
покупаю уже второй,первый проработал пять сезонов,проработал бы ещё пять,если бережно относиться и соблюдать правила!
Достоинства:
Комментарий:
оценивать будем летом, но за такую цену-приятно
Достоинства:
Комментарий:
Попробовал, крутит.., летом посмотрим. Медную обмотку видно, туда же будет закидывать пыль с соком от травы,как бы не сгорел. Может нужно как то закрыть обмотку,или так должно быть? Раньше триммера никогда не было. Пришло вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
еще не пробовали но думаю хорош
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел в срок, в фирменной упаковке. Подключил в ПВЗ к розетке – работает: звучит по серьезнее, чем сгоревший у меня 250 -ваттный. Цвет приятный. В конкретную работу задействую не раньше весны. Спасибо продавцу за доставку и приемлемую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано, но испытать сможем только летом
Достоинства:
Комментарий:
Триммер доставили быстро Цвет зелёный Все в комплекте Работает Как будет косить проверим летом На вид мне понравился, держать удобно , клавиша юольшая- удобно нажимать Надеюсь послужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Вполне себе годный инструмент, однако весьма деликатный, и рассчитанный на небольшую мягкую травку
Достоинства:
Комментарий:
косилка пришла быстро, хорошо упакованная в коробке, проверили работает, в деле проверим летом.
Достоинства:
Комментарий:
слабоват.так обычную траву косить,что по серьезнее уже тяжело.
Достоинства:
Комментарий:
брали такой года 2 назад, в использовании легкий, со своей задачей справляется, взяли вот про запас
Достоинства:
Комментарий:
отличный тимер для покос травы в огородах
Достоинства:
Комментарий:
довольна,два месяца пользуюсь,то что хотела от него получила
Достоинства:
Комментарий:
маленький удобный триммер для небольшого сада огорода самое то
Достоинства:
Комментарий:
работает.маленьки и удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Косит невысокую траву, когда перегревается, отключается. Перегревается часто, приходится ждать, пока остынет и заработает
Отзывы о товаре Триммер садовый электрический DEKO DKTR400
Достоинства:
Комментарий:
нормальная косилка легкая!))
Достоинства:
Комментарий:
качественное изготовление, нажёжно, пока в эксплуотации не пробовал, на холостых оборотах мин. за 15ть температура эл/двигателя не изменилась. дай Бог будет служить верой и правдой. советую к пребретению, а негативные отзывы от безграмотной эксплуотации, и не знания элементарных навыков.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо,быстро леска кончается
Достоинства:
Комментарий:
Косилка на пять. Но леска слабая, нужно сразу заменить.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,удобный. Нет фиксатора включенного положения, но звезду снимать не стал
Достоинства:
Комментарий:
здравствуйте,в деле проверим,а так все нормально,хороший,проверили,работает
Достоинства:
Комментарий:
всё нормально обмотка конечно алюминий за такие деньги меди быть неможет охлождение движка сделано неправильно, сделал дополнительно сверху 10 отверстий по 5 мм и думаю сезонов 5 пророботает главное долго некосить давать остыть
Достоинства:
Комментарий:
Все целое,пришел вовремя,рабочий. Биру уже второй.Первый брала желтый 450w косит хорошо но конечно не по пояс траву, я умею косить для меня со своими задачами справляется хорошо, главное ставить правильную леску та которая в рекомендации,косить с перерывами и обслуживать после использования и она вам прослужит долго.,сейчас взяла 400w чисто из за акции, была бы на желтый взяла бы ее. Спасибо продавцу за быструю сборку и доставку.
Достоинства:
Комментарий:
покупаю уже второй,первый проработал пять сезонов,проработал бы ещё пять,если бережно относиться и соблюдать правила!
Достоинства:
Комментарий:
оценивать будем летом, но за такую цену-приятно
Достоинства:
Комментарий:
Попробовал, крутит.., летом посмотрим. Медную обмотку видно, туда же будет закидывать пыль с соком от травы,как бы не сгорел. Может нужно как то закрыть обмотку,или так должно быть? Раньше триммера никогда не было. Пришло вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
еще не пробовали но думаю хорош
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел в срок, в фирменной упаковке. Подключил в ПВЗ к розетке – работает: звучит по серьезнее, чем сгоревший у меня 250 -ваттный. Цвет приятный. В конкретную работу задействую не раньше весны. Спасибо продавцу за доставку и приемлемую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано, но испытать сможем только летом
Достоинства:
Комментарий:
Триммер доставили быстро Цвет зелёный Все в комплекте Работает Как будет косить проверим летом На вид мне понравился, держать удобно , клавиша юольшая- удобно нажимать Надеюсь послужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Вполне себе годный инструмент, однако весьма деликатный, и рассчитанный на небольшую мягкую травку
Достоинства:
Комментарий:
косилка пришла быстро, хорошо упакованная в коробке, проверили работает, в деле проверим летом.
Достоинства:
Комментарий:
слабоват.так обычную траву косить,что по серьезнее уже тяжело.
Достоинства:
Комментарий:
брали такой года 2 назад, в использовании легкий, со своей задачей справляется, взяли вот про запас
Достоинства:
Комментарий:
отличный тимер для покос травы в огородах
Достоинства:
Комментарий:
довольна,два месяца пользуюсь,то что хотела от него получила
Достоинства:
Комментарий:
маленький удобный триммер для небольшого сада огорода самое то
Достоинства:
Комментарий:
работает.маленьки и удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Косит невысокую траву, когда перегревается, отключается. Перегревается часто, приходится ждать, пока остынет и заработает