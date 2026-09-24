Триммер аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 20 В, 310 мм, без АКБ (LMS), (ТАБ-2031)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина скашивания
31
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб.
В наличии
Код товара: 723109
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина скашивания
31
Скорость вращения ножа
8000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.3х0.25
Вес, кг.
2.1
Описание товара Триммер аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 20 В, 310 мм, без АКБ (LMS), (ТАБ-2031)
Многофункциональный триммер-кромкорез системы LMS — ваш надежный помощник для ухода за участком. Компактный и легкий, он оснащен поворотной головой и регулируемой штангой, что позволяет легко адаптировать его под любые задачи. Нижнее расположение двигателя и удобная D-образная рукоятка обеспечивают комфорт и маневренность в работе. С автоматической катушкой, этот инструмент справляется с различной растительностью. Имея небольшой вес, он не утомляет даже при длительном использовании, делая его идеальным выбором для вашего сада.
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Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина скашивания
31
Скорость вращения ножа
8000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Многофункциональный триммер-кромкорез системы LMS — ваш надежный помощник для ухода за участком. Компактный и легкий, он оснащен поворотной головой и регулируемой штангой, что позволяет легко адаптировать его под любые задачи. Нижнее расположение двигателя и удобная D-образная рукоятка обеспечивают комфорт и маневренность в работе. С автоматической катушкой, этот инструмент справляется с различной растительностью. Имея небольшой вес, он не утомляет даже при длительном использовании, делая его идеальным выбором для вашего сада.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Триммер аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 20 В, 310 мм, без АКБ (LMS), (ТАБ-2031) – стоимость товара 4050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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