Top.Mail.Ru
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 1
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 2
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 3
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 4
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 5
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 6
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 7
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 8
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 9
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 10
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 11
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
12500
Рабочий объём двигателя
0
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 1
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 2
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 3
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 4
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 5
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 6
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 7
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 8
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 9
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 10
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 11
  • Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Особенности
разборный вал
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Уровень шума, дБ
88
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
12500
Рабочий объём двигателя
0
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
1.42

Описание товара Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300

Сетевой триммер ЗУБР ТСН-25-300 - удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение в укромных уголках сада. Применяется для окашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300

Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Слабоват, но для газона 3х3м с мелкой травой отличная штука



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Особенности
разборный вал
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Уровень шума, дБ
88
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
12500
Рабочий объём двигателя
0
Развернуть
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой триммер ЗУБР ТСН-25-300 - удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение в укромных уголках сада. Применяется для окашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Слабоват, но для газона 3х3м с мелкой травой отличная штука


Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - стоимость товара 2360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...