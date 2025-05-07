Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
12500
Рабочий объём двигателя
0
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
В наличии
Код товара: 612746
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Загружаем...
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Загружаем...
2 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Особенности
разборный вал
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Уровень шума, дБ
88
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
12500
Рабочий объём двигателя
0
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
1.42
Описание товара Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300
Сетевой триммер ЗУБР ТСН-25-300 - удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение в укромных уголках сада. Применяется для окашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Особенности
разборный вал
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Уровень шума, дБ
88
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
12500
Рабочий объём двигателя
0
Развернуть
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Сетевой триммер ЗУБР ТСН-25-300 - удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение в укромных уголках сада. Применяется для окашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, прямая
Достоинства:
Комментарий:
Слабоват, но для газона 3х3м с мелкой травой отличная штука
Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300 - стоимость товара 2360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300
Достоинства:
Комментарий:
Слабоват, но для газона 3х3м с мелкой травой отличная штука