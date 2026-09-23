Top.Mail.Ru
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 1
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 2
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 3
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 4
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 5
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 6
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 7
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 8
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 9
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Ширина скашивания
38
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
  • Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 1
  • Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 2
  • Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 3
  • Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 4
  • Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 5
  • Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 6
  • Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 7
  • Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 8
  • Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 9
  • Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300
5 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, леска (1.8 мм), плечевой ремень
Особенности
полуавтоматическая подача леки
Тип двигателя
электрический
Уровень шума
92
Ширина скашивания
38
Обороты двигателя
7000
Скорость вращения ножа
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
изогнутая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х22х12
Вес, кг.
4.95

Описание товара Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300

Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры добраться до самых труднодоступных мест.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, леска (1.8 мм), плечевой ремень
Особенности
полуавтоматическая подача леки
Тип двигателя
электрический
Уровень шума
92
Ширина скашивания
38
Обороты двигателя
7000
Скорость вращения ножа
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
изогнутая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры добраться до самых труднодоступных мест.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300 - данный товар вы можете купить по цене 5980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...