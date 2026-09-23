Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коса
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1700
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 380 руб.
В наличии
Код товара: 612766
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Загружаем...
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Загружаем...
7 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
триммер, плечевой ремень, защитный кожух, дополнительная рукоятка, набор крепежа, ключ, нож, катушка с леской, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации
Особенности
крепление М10х1.25 LH
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1700
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
7500
Скорость вращения ножа
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х23х11
Вес, кг.
6.5
Описание товара Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700
Универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры добраться до самых труднодоступных мест
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
триммер, плечевой ремень, защитный кожух, дополнительная рукоятка, набор крепежа, ключ, нож, катушка с леской, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации
Особенности
крепление М10х1.25 LH
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1700
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
7500
Скорость вращения ножа
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры добраться до самых труднодоступных мест
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 – стоимость товара 7380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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