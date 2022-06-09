Триммер бензиновый Champion T438S-2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%8 360 руб. 10 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475459
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.35х0.3х0.3х0.3
Вес, кг.
10
Описание товара Триммер бензиновый Champion T438S-2
Триммер Champion T438S-2 используется для ухода за газоном на частном участке. Комплектуется ножом с 40 зубьями, а также триммерной головкой с леской для эффективной работы с любой растительностью. Двухплечевой ремень снижает нагрузку на руки пользователя для продолжительной работы без усталости. Безопасность. Защитный кожух предохраняет пользователя от летящей скошенной травы.
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Триммер Champion T438S-2 используется для ухода за газоном на частном участке. Комплектуется ножом с 40 зубьями, а также триммерной головкой с леской для эффективной работы с любой растительностью. Двухплечевой ремень снижает нагрузку на руки пользователя для продолжительной работы без усталости. Безопасность. Защитный кожух предохраняет пользователя от летящей скошенной травы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Достоинства:
Экономичный, мощный, качественный и сборка отличная
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собирается просто и быстро, интуитивно понятно. Завелась с первого раза очень легко, почти взлетел. Наплечный ремень удобный, гладкий не колется не режется. Ручки на своем месте, удобное расположение. За час работы скосил достаточно много, раньше на это ушло часа 2. Косит хорошо, берет любую траву.
Достоинства:
Легкая, но обладает достойной мощностью для качественной работы
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Собрался быстро и просто, завелся так же. Все четко по инструкции. Смазан уже с завода. На 10 заросших соток ушло 4 л. топлива. Трава была разная, но высокая, густая и перла так что даже я в шоке был. Косит все, и косит ровно. Качество сборки хорошее, ходуном не ходит. Звук от работы даже при скашивании самых сильных зарослей не резал по ушам. Очень приятно с таким работать.
Достоинства:
Не большой вес
Недостатки:
Претензий нет
Комментарий:
Простой в использовании, у меня получается косить самостоятельно. Заводить тоже получается без помощи, но этому пришлось поучится. Кошу понемногу, привыкаю нему. Но уже сейчас понимаю, что мне комфортно работать с ним. Он не издает противного режущего слух шума, и без усилий скашивает высокие и жесткие сорняки. Мне очень нравится данный аппарат.
Достоинства:
Мощная и легкая
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Бюджетный вариант для небольшой дачи. Участок 6 соток, справляемся быстро и без проблем. Триммером на маленьких территориях орудовать легко. А когда он еще и способен срезать топинамбур то вообще замечательно. В целом впечатления от работы положительные. Уже рад был когда получил, а после обкатки вообще не нарадуюсь.
Достоинства:
Легкий, мощный, простой. Косит всю траву, не застревает на веточках. Отличная коса
Недостатки:
Нет такого
Комментарий:
Со сборкой и запуском проблем не было. Все достаточно просто и спокойно. Первую пробу снимал муж, ему понравилось. После чего опробовала я. Меня так же все устроило. Произведено качественно, собрано тоже. Рубит все что дают, благо мощности хватает. В обслуживании простой. Звучит тихо, даже приятно.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер бензиновый Champion T438S-2
Достоинства:
Экономичный, мощный, качественный и сборка отличная
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собирается просто и быстро, интуитивно понятно. Завелась с первого раза очень легко, почти взлетел. Наплечный ремень удобный, гладкий не колется не режется. Ручки на своем месте, удобное расположение. За час работы скосил достаточно много, раньше на это ушло часа 2. Косит хорошо, берет любую траву.
Достоинства:
Легкая, но обладает достойной мощностью для качественной работы
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Собрался быстро и просто, завелся так же. Все четко по инструкции. Смазан уже с завода. На 10 заросших соток ушло 4 л. топлива. Трава была разная, но высокая, густая и перла так что даже я в шоке был. Косит все, и косит ровно. Качество сборки хорошее, ходуном не ходит. Звук от работы даже при скашивании самых сильных зарослей не резал по ушам. Очень приятно с таким работать.
Достоинства:
Не большой вес
Недостатки:
Претензий нет
Комментарий:
Простой в использовании, у меня получается косить самостоятельно. Заводить тоже получается без помощи, но этому пришлось поучится. Кошу понемногу, привыкаю нему. Но уже сейчас понимаю, что мне комфортно работать с ним. Он не издает противного режущего слух шума, и без усилий скашивает высокие и жесткие сорняки. Мне очень нравится данный аппарат.
Достоинства:
Мощная и легкая
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Бюджетный вариант для небольшой дачи. Участок 6 соток, справляемся быстро и без проблем. Триммером на маленьких территориях орудовать легко. А когда он еще и способен срезать топинамбур то вообще замечательно. В целом впечатления от работы положительные. Уже рад был когда получил, а после обкатки вообще не нарадуюсь.
Достоинства:
Легкий, мощный, простой. Косит всю траву, не застревает на веточках. Отличная коса
Недостатки:
Нет такого
Комментарий:
Со сборкой и запуском проблем не было. Все достаточно просто и спокойно. Первую пробу снимал муж, ему понравилось. После чего опробовала я. Меня так же все устроило. Произведено качественно, собрано тоже. Рубит все что дают, благо мощности хватает. В обслуживании простой. Звучит тихо, даже приятно.