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Триммер бензиновый Champion T517 купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Champion T517

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Триммер бензиновый Champion T517 - фото 1
Триммер бензиновый Champion T517 - фото 2
Триммер бензиновый Champion T517 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Champion T517 - фото 1
  • Триммер бензиновый Champion T517 - фото 2
  • Триммер бензиновый Champion T517 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
8 440 руб.  11 238 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55565
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.12х0.12
Вес, кг.
11

Описание товара Триммер бензиновый Champion T517

бензиновый триммер, нож/диск в комплекте, ширина скашивания 40 см, вес: 7.8 кг, мощность 2 л.с., рабочий объем 52 куб.см, бак на 1.2 л, прямая штанга



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Отзывы о товаре Триммер бензиновый Champion T517




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
бензиновый триммер, нож/диск в комплекте, ширина скашивания 40 см, вес: 7.8 кг, мощность 2 л.с., рабочий объем 52 куб.см, бак на 1.2 л, прямая штанга


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


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