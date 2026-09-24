Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813
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Характеристики
Описание товара Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 станет правильным выбором, если вы ищете любительский инструмент для подравнивания травы на газонах и лужайках. Инструмент работает с леской диаметром 1.6 мм, позволяя за один проход скашивать полосу травы шириной 300 мм. Его преимуществом является малый вес - всего 2.3 кг, благодаря которому с работой справится даже подросток или пожилой человек. Размещенный над триммерной головкой щиток препятствует попаданию в оператора перемолотых стеблей травы, разлетающихся из-под лески. Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 питается от АКБ и обеспечивает вам полную свободу передвижения по участку, не требует обслуживания и заправки горючим, отличается малой шумностью работы. Оптимальный для дачи или небольшого приусадебного участка инструмент поддерживает питание от батареи с выходным напряжением 18 В. Такая литий-ионная АКБ приобретается отдельно, как и ЗУ для нее.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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