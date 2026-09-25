Триммер MaxPiler MGT-52
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер MaxPiler MGT-52
Бензиновый триммер MGT-52 — надежный помощник в борьбе с высокой травой как на малых, так и на больших приусадебных участках. Маневренный и мобильный инструмент, подходит для работы на неровных поверхностях и кошения травы разной высоты. Для более удобного контроля над инструментом во время работы все управление вынесено на рукоятку. Большая и удобная рукоятка "велосипедного" типа, плечевой ремень и защитный кожух обеспечивают комфорт и безопасность во время работы. Триммер можно использовать для кошения любой травы. В комплекте шпуля с леской для кошения обычной травы и трехлопастной металлический нож для кошения толстых сорняков и сухостоя. Качественные материалы, сборка, прочный пластик и антикоррозийное покрытие штанги позволяют использовать инструмент в любую погоду и при кошении мокрой травы.
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Теги товара: бензиновый, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Теги товара: бензиновый, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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