Гарантия качества
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Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Мощность электрического двигателя
1000
Диаметр лески
2,4 мм
Ширина скашивания (max), см
38
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
33 см3
Расположение двигателя
верхнее
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743108
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- Триммер;- Рукоятка;- Защитный кожух;- Триммерная головка с леской;- Ремень наплечный;- Набор ключей;- Ёмкость для смешивания топлива;- Руководство по эксплуатации;- Адреса гарантийных мастерских;- Упаковка.
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Топливный бак, л
1
Мощность электрического двигателя
1000
Диаметр лески
2,4 мм
Уровень шума, дБ
85
Ширина скашивания (max), см
38
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
33 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
изогнутая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х23
Вес, кг.
7
Описание товара Триммер Maxpiler MGT-31
Бензиновый триммер MGT-31 - надежный помощник в борьбе с отросшей травой как на малых, так и на больших приусадебных участках. Подходит для работы на неровных поверхностях.
Для защиты оператора предусмотрен защитный кожух. Комфорт во время работы обеспечивают плечевой ремень и эргономичная D-образная рукоятка. Для более удобного контроля над инструментом все управление вынесено на рукоятку.
Триммер прослужит долго, благодаря качественной сборке, антикоррозийному покрытию штанги и прочному пластику.
Оборудован мощным 2-х тактным двигателем. Маневренный и мобильный инструмент, с помощью которого можно косить траву разной высоты и обходить препятствия. Работает в любую погоду, даже при повышенной влажности и тумане.
- Триммер;- Рукоятка;- Защитный кожух;- Триммерная головка с леской;- Ремень наплечный;- Набор ключей;- Ёмкость для смешивания топлива;- Руководство по эксплуатации;- Адреса гарантийных мастерских;- Упаковка.
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Топливный бак, л
1
Мощность электрического двигателя
1000
Диаметр лески
2,4 мм
Уровень шума, дБ
85
Ширина скашивания (max), см
38
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Развернуть
Рабочий объём двигателя
33 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
изогнутая
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновый триммер MGT-31 - надежный помощник в борьбе с отросшей травой как на малых, так и на больших приусадебных участках. Подходит для работы на неровных поверхностях.
Для защиты оператора предусмотрен защитный кожух. Комфорт во время работы обеспечивают плечевой ремень и эргономичная D-образная рукоятка. Для более удобного контроля над инструментом все управление вынесено на рукоятку.
Триммер прослужит долго, благодаря качественной сборке, антикоррозийному покрытию штанги и прочному пластику.
Оборудован мощным 2-х тактным двигателем. Маневренный и мобильный инструмент, с помощью которого можно косить траву разной высоты и обходить препятствия. Работает в любую погоду, даже при повышенной влажности и тумане.
Триммер Maxpiler MGT-31 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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