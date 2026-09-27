Комбимотор Makita UX01GZ

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
1000
Ширина скашивания
330
Колеса
нет
Обороты двигателя
9700
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741531
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Makita — это триммер, который создан для качественной и быстрой работы. Благодаря аккумуляторному двухтактному двигателю мощностью 1000 Вт вы сможете с лёгкостью справиться даже с плотной травой. Верхнее расположение двигателя обеспечивает хорошую балансировку и комфортную эксплуатацию, а антивибрационная система снижает усталость даже при длительном использовании. Прямая штанга и J-образная ручка позволяют уверенно контролировать каждый манёвр. Ширина скашивания 330 см делает этот инструмент отличным выбором для работы на обширных участках. Модель не оснащена колёсами — всё управление производится вручную, что даёт больше свободы движений и позволяет скашивать траву в труднодоступных местах.
Makita — это триммер, который создан для качественной и быстрой работы. Благодаря аккумуляторному двухтактному двигателю мощностью 1000 Вт вы сможете с лёгкостью справиться даже с плотной травой. Верхнее расположение двигателя обеспечивает хорошую балансировку и комфортную эксплуатацию, а антивибрационная система снижает усталость даже при длительном использовании. Прямая штанга и J-образная ручка позволяют уверенно контролировать каждый манёвр. Ширина скашивания 330 см делает этот инструмент отличным выбором для работы на обширных участках. Модель не оснащена колёсами — всё управление производится вручную, что даёт больше свободы движений и позволяет скашивать траву в труднодоступных местах.
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