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ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) купить с доставкой в Москве
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ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22)

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ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 1
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 2
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 3
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 4
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 5
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 6
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 7
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 8
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 9
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 10
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 11
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 12
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 13
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 14
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Диаметр лески
2 мм
Ширина скашивания (max), см
35
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 1
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 2
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 3
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 4
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 5
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 6
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 7
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 8
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 9
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 10
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 11
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 12
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 13
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 14
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 200 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658386
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Загружаем...
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ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22)
13 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
коса, аккумулятор, зарядное устройство, кожух защитный, катушка с леской, нож, плечевой ремень, рукоятка с крепежом, ключ, стопор, руководство по эксплуатации
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
77
Ширина скашивания (max), см
35
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х32х18
Вес, кг.
6.94

Описание товара ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22)

Триммер и мотокоса ЗУБР идеально подойдут для ухода за газоном и участками любой сложности. Вес 4,3 кг делает инструмент достаточно лёгким для длительной работы без усталости. Электрический двигатель с частотой вращения до 7000 об/мин обеспечивает уверенную и быструю стрижку травы. U-образная велосипедная ручка позволяет удобно управлять прибором — ваши руки не будут уставать даже при длительном использовании. Прямая штанга даёт отличный контроль и точность при работе, а ширина скашивания 35 см ускорит процесс обработки больших территорий. Нижнее расположение двигателя способствует хорошему балансу. Уровень шума всего 77 дБ — можно спокойно работать без дискомфорта для себя и окружающих.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
коса, аккумулятор, зарядное устройство, кожух защитный, катушка с леской, нож, плечевой ремень, рукоятка с крепежом, ключ, стопор, руководство по эксплуатации
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
77
Ширина скашивания (max), см
35
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер и мотокоса ЗУБР идеально подойдут для ухода за газоном и участками любой сложности. Вес 4,3 кг делает инструмент достаточно лёгким для длительной работы без усталости. Электрический двигатель с частотой вращения до 7000 об/мин обеспечивает уверенную и быструю стрижку травы. U-образная велосипедная ручка позволяет удобно управлять прибором — ваши руки не будут уставать даже при длительном использовании. Прямая штанга даёт отличный контроль и точность при работе, а ширина скашивания 35 см ускорит процесс обработки больших территорий. Нижнее расположение двигателя способствует хорошему балансу. Уровень шума всего 77 дБ — можно спокойно работать без дискомфорта для себя и окружающих.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный триммер (ТАБ-365-22) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13200 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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