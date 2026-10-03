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Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231 купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231

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Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231 - фото 1
Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231 - фото 1
  • Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
12 230 руб.  19 363 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231
12 230 руб. -37%
19 363 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.66х0.33х0.25х0.1х0.1
Вес, кг.
11.2

Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231

Надежный мощный универсальный триммер РТ 555 XT с регулируемой велосипедной рукояткой c антивибрационной высокой опорой предназначен для стрижки газонов и травы вокруг стволов деревьев и вдоль дорожек на приусадебном участке. При использовании режущего ножа происходит скашивание сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников. Триммер оснащен эргономичным ранцевым ремнем, жестким трансмиссионным валом, обеспечивающим максимальную надежность и долговечность. В комплекте поставки 40-зубый пильный диск. Передовая система антивибрации, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации. Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку. Все узлы двигателя доработаны и усовершенствованы. Праймер подкачки топлива вынесен на верхнюю часть. Крышка воздушного фильтра надежно крепится специальной гайкой. Коннектор ручек управления с возможностью изменения угла.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный мощный универсальный триммер РТ 555 XT с регулируемой велосипедной рукояткой c антивибрационной высокой опорой предназначен для стрижки газонов и травы вокруг стволов деревьев и вдоль дорожек на приусадебном участке. При использовании режущего ножа происходит скашивание сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников. Триммер оснащен эргономичным ранцевым ремнем, жестким трансмиссионным валом, обеспечивающим максимальную надежность и долговечность. В комплекте поставки 40-зубый пильный диск. Передовая система антивибрации, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации. Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку. Все узлы двигателя доработаны и усовершенствованы. Праймер подкачки топлива вынесен на верхнюю часть. Крышка воздушного фильтра надежно крепится специальной гайкой. Коннектор ручек управления с возможностью изменения угла.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231 - стоимость товара 12230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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