Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска
Легкий беспроводной триммер с легко регулируемой телескопической ручкой и наклонной режущей головкой для легкой стрижки кромок газона. Катушка с леской оснащена режущей леской в форме клеверного листа диаметром 1,65 мм для снижения шума и уменьшения износа режущей лески, чтобы вы могли продолжать работу дольше. Модель предназначена для скашивания травы малой и средней жесткости. Не требуется подключение к электросети. Данная модель оснащена надежным двигателем, работающим от Li-Ion батареи напряжением 18V. Аккумуляторный триммер обладает малым весом и хорошо сбалансированной конструкцией. Триммер легко регулируется по высоте. Легко наклоняемая головка позволяет подрезать края газона. Оснащен легко заменяемой резьбовой головкой. Легкий беспроводной триммер с прочным алюминиевым стержнем.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая, Аккумуляторные Макита
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