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Триммер MaxPiler MGT-56B купить с доставкой в Москве
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Триммер MaxPiler MGT-56B

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Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 1
Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 2
Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 3
Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 4
Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 5
Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 6
Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 7
Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 8
Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
3.2
Мощность электрического двигателя
2350
Диаметр лески
2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
56 см3
  • Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 1
  • Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 2
  • Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 3
  • Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 4
  • Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 5
  • Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 6
  • Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 7
  • Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 8
  • Триммер MaxPiler MGT-56B - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743105
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Комплектация
Триммер, коробка, ремень ранцевый, шпуля с леской, диск 40-зубый твердосплавный с напайками, щиток защитный, набор ключей, набор крепежа, емкость для смешивания топлива, кожух защитный, инструкция по эксплуатации
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
3.2
Топливный бак, л
1.2
Мощность электрического двигателя
2350
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
110
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
56 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х32х24
Вес, кг.
8.2

Описание товара Триммер MaxPiler MGT-56B

Бензиновый триммер MGT-56B — надежный помощник в борьбе с высокой травой как на малых, так и на больших приусадебных участках. Маневренный и мобильный инструмент, подходит для работы на неровных поверхностях и кошения травы разной высоты. Кнопка фиксации оборотов двигателя позволяет не держать нажатым выключатель, что облегчает процесс кошения. Для более удобного контроля над инструментом во время работы все управление вынесено на рукоятку. Большая и удобная рукоятка "велосипедного" типа, ранцевый ремень, защитный щиток для лица и защитный кожух обеспечивают комфорт и безопасность во время работы. Триммер можно использовать для кошения любой травы. В комплекте шпуля с леской для кошения обычной травы и диск с твердосплавными напайками для кошения толстых сорняков и сухостоя. Качественные материалы, сборка, прочный пластик и антикоррозийное покрытие штанги позволяют использовать инструмент в любую погоду и при кошении мокрой травы.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер MaxPiler MGT-56B




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Характеристики
Бренд
MaxPiler
Комплектация
Триммер, коробка, ремень ранцевый, шпуля с леской, диск 40-зубый твердосплавный с напайками, щиток защитный, набор ключей, набор крепежа, емкость для смешивания топлива, кожух защитный, инструкция по эксплуатации
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
3.2
Топливный бак, л
1.2
Мощность электрического двигателя
2350
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
110
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Развернуть
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
56 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновый триммер MGT-56B — надежный помощник в борьбе с высокой травой как на малых, так и на больших приусадебных участках. Маневренный и мобильный инструмент, подходит для работы на неровных поверхностях и кошения травы разной высоты. Кнопка фиксации оборотов двигателя позволяет не держать нажатым выключатель, что облегчает процесс кошения. Для более удобного контроля над инструментом во время работы все управление вынесено на рукоятку. Большая и удобная рукоятка "велосипедного" типа, ранцевый ремень, защитный щиток для лица и защитный кожух обеспечивают комфорт и безопасность во время работы. Триммер можно использовать для кошения любой травы. В комплекте шпуля с леской для кошения обычной травы и диск с твердосплавными напайками для кошения толстых сорняков и сухостоя. Качественные материалы, сборка, прочный пластик и антикоррозийное покрытие штанги позволяют использовать инструмент в любую погоду и при кошении мокрой травы.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
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Отзывы


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