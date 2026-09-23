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Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт

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Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 1
Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 2
Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 3
Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 4
Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 5
Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 6
Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 7
Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 8
Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 9
Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коса
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Ширина скашивания
47
Рабочий объем
52 см3
Обороты двигателя
9000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 1
  • Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 2
  • Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 3
  • Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 4
  • Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 5
  • Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 6
  • Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 7
  • Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 8
  • Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 9
  • Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 190 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт
9 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Коса
Комплектация
триммер, леска (2.4 мм), нож, плечевой ремень
Особенности
среднеквадратичное виброускорение 5.88 м/с?, воздушное охлаждение двигателя, в конструкции предусмотрен праймер для предварительной подкачки топлива, полуавтоматическая катушка, неразъемная штанга, жесткий приводной вал
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Уровень шума
93.2
Ширина скашивания
47
Рабочий объем
52 см3
Обороты двигателя
9000
Скорость вращения ножа
9000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.66х0.16х0.16
Вес, кг.
9

Описание товара Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт

Триммер бензиновый КРБ-2500 незаменимый помощник в делах по уходу за садовым участком. С его помощью можно легко и уверенно работать в самых стесненных условиях. Мощный двигатель позволяет, практически не прикладывая никаких усилий, подстричь траву, удалить одеревенелую поросль или подровнять кустарник около дома. Небольшой вес и оптимальная балансировка делают работу по уходу за участком легкой и приятной.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка

Отзывы о товаре Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Коса
Комплектация
триммер, леска (2.4 мм), нож, плечевой ремень
Особенности
среднеквадратичное виброускорение 5.88 м/с?, воздушное охлаждение двигателя, в конструкции предусмотрен праймер для предварительной подкачки топлива, полуавтоматическая катушка, неразъемная штанга, жесткий приводной вал
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Уровень шума
93.2
Ширина скашивания
47
Рабочий объем
52 см3
Обороты двигателя
9000
Развернуть
Скорость вращения ножа
9000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер бензиновый КРБ-2500 незаменимый помощник в делах по уходу за садовым участком. С его помощью можно легко и уверенно работать в самых стесненных условиях. Мощный двигатель позволяет, практически не прикладывая никаких усилий, подстричь траву, удалить одеревенелую поросль или подровнять кустарник около дома. Небольшой вес и оптимальная балансировка делают работу по уходу за участком легкой и приятной.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт – стоимость товара 9190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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