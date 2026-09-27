Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444)
Мощный универсальный триммер РТ 553 с регулируемой велосипедной рукояткой предназначен для скашивания густой травы на неровных, больших площадях. Обладает современным дизайном, усиленным корпусом двигателя, жестким трансмиссионным валом. При замене лески на режущий нож применяется для скашивания сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников. Обладает высокой производительностью и отличнным тяговым усилием. Триммер оснащен эргономичным ранцевым ремнем. Передовая система антивибрации, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации. Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку. Благодаря праймеру осуществляется легкий старт, а системе Easy Start - плавный легкий запуск без рывков. Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр. Применение запатентованных масел и смазок снижает вредные выбросы в атмосферу.
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Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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