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Триммер MaxPiler MCT20-250 купить с доставкой в Москве
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Триммер MaxPiler MCT20-250

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Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 2
Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 3
Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 4
Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 5
Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 6
Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 7
Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный, аккумуляторный
Диаметр лески
1.2 мм
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
да
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 1
  • Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 2
  • Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 3
  • Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 4
  • Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 5
  • Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 6
  • Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 7
  • Триммер MaxPiler MCT20-250 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743101
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Комплектация
- аккумулятор, - зарядное устройство, - кожух защитный, - скоба защитная, - колесо дополнительное, - ключ шестигранный, - руководство по эксплуатации
Тип двигателя
щеточный, аккумуляторный
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Диаметр лески
1.2 мм
Уровень шума, дБ
78.6
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
да
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х20х15
Вес, кг.
3.08

Описание товара Триммер MaxPiler MCT20-250

Триммер аккумуляторный MCT20-250 отлично подойдет для работы на небольших участках. Его отличает небольшой размер и вес и низкий уровень шума и вибрации, благодаря чему он подходит практически любому пользователю. Триммер удобен для работы в труднодоступных местах, кошения участков небольшой площади, обкашивания газонов, вокруг деревьев, дорожек, лестниц и обработки кромок газона после кошения газонокосилкой. Регулировка угла наклона двигателя позволяет выбрать наиболее удобный угол кошения в зависимости от ландшафта, а поворот рукоятки на 90* и направляющее колесо для удобной подрезки краев газонов вдоль дорожек, бордюров или клумб.. Телескопическая штанга позволяет компактно хранить и перевозить изделие, а также удобно настроить триммер под свой рост.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер MaxPiler MCT20-250




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Характеристики
Бренд
MaxPiler
Комплектация
- аккумулятор, - зарядное устройство, - кожух защитный, - скоба защитная, - колесо дополнительное, - ключ шестигранный, - руководство по эксплуатации
Тип двигателя
щеточный, аккумуляторный
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Диаметр лески
1.2 мм
Уровень шума, дБ
78.6
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
да
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер аккумуляторный MCT20-250 отлично подойдет для работы на небольших участках. Его отличает небольшой размер и вес и низкий уровень шума и вибрации, благодаря чему он подходит практически любому пользователю. Триммер удобен для работы в труднодоступных местах, кошения участков небольшой площади, обкашивания газонов, вокруг деревьев, дорожек, лестниц и обработки кромок газона после кошения газонокосилкой. Регулировка угла наклона двигателя позволяет выбрать наиболее удобный угол кошения в зависимости от ландшафта, а поворот рукоятки на 90* и направляющее колесо для удобной подрезки краев газонов вдоль дорожек, бордюров или клумб.. Телескопическая штанга позволяет компактно хранить и перевозить изделие, а также удобно настроить триммер под свой рост.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


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