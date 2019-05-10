Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055
Надежный универсальный триммер PT 5555 ES Country с цельнометаллическим кованым валом и регулируемой велосипедной рукояткой обладает отличной производительностью и высокой надежностью.Триммер с легкостью справится с любой задачей: от стрижки газонов и травы на приусадебном участке, до скашивания густой травы на неровных больших площадях.Сбалансированная конструкция, передовая система антивибрации, элементы управления, встроенные в эргономичную рукоятку, регулируемая велосипедная рукоятка и эргономичный ранцевый ремень обеспечивают удобство даже при длительной эксплуатации.Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр.Праймер обеспечит легкий старт и снизит нагрузку на стартер.В комплекте поставки — специальный 4х-лопастной нож для борьбы с зарослями борщевика и амброзии. Специальная конструкция ножа предотвращает разлет ядовитого сока и частей растений.
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Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Достоинства:
Очень мощный,разгрузочный ремень,очень кстати,так как тяжеловат,а с таким ремнем,очень удобно,покупкой довольны.
Недостатки:
Советую заправлять её всё же не 92,а 95 бензином,намного эффективнее работает.
Комментарий:
Довольны,на все 100.
Достоинства:
Мощь, качество, цена.
Недостатки:
Неудобно заправлять катушку.
Комментарий:
Те кто говорят шумная и тяжелая ,до этого косили электротриммером. Звук мощного двигателя радует. Брал на замену HUSQVARNA 125 у которой порвался гибкий привод. Привод стоит от 2000 до 3000р. Patriot взял 5500р. Бензин жрёт, это правда. Но это цена за мощь. То что раньше косил Хугой, Патриотом в два раза быстрей. Ремень удобный, тяжести не ощущается. Жена метр с кепкой и вес 50кг. Хугу больше не берет, только Патриот.
Отзывы о товаре Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055
Достоинства:
Очень мощный,разгрузочный ремень,очень кстати,так как тяжеловат,а с таким ремнем,очень удобно,покупкой довольны.
Недостатки:
Советую заправлять её всё же не 92,а 95 бензином,намного эффективнее работает.
Комментарий:
Довольны,на все 100.
Достоинства:
Мощь, качество, цена.
Недостатки:
Неудобно заправлять катушку.
Комментарий:
Те кто говорят шумная и тяжелая ,до этого косили электротриммером. Звук мощного двигателя радует. Брал на замену HUSQVARNA 125 у которой порвался гибкий привод. Привод стоит от 2000 до 3000р. Patriot взял 5500р. Бензин жрёт, это правда. Но это цена за мощь. То что раньше косил Хугой, Патриотом в два раза быстрей. Ремень удобный, тяжести не ощущается. Жена метр с кепкой и вес 50кг. Хугу больше не берет, только Патриот.