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Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055

2 Отзывы
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Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 1
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 2
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 3
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 4
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 5
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 6
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 7
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 8
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 9
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 10
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 11
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 12
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 13
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 14
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 15
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 16
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 17
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 18
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 19
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
3
Мощность электрического двигателя
2200
Диаметр лески
2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
52 куб.см
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 1
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 2
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 3
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 4
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 5
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 6
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 7
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 8
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 9
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 10
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 11
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 12
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 13
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 14
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 15
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 16
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 17
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 18
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 19
  • Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
10 620 руб.  14 963 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182319
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Комплектация
ножремень ранцевого типа
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
3
Топливный бак, л
1.1
Мощность электрического двигателя
2200
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
52 куб.см
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.7х0.34х0.3х0.3х0.27
Вес, кг.
10.4

Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055

Надежный универсальный триммер PT 5555 ES Country с цельнометаллическим кованым валом и регулируемой велосипедной рукояткой обладает отличной производительностью и высокой надежностью.Триммер с легкостью справится с любой задачей: от стрижки газонов и травы на приусадебном участке, до скашивания густой травы на неровных больших площадях.Сбалансированная конструкция, передовая система антивибрации, элементы управления, встроенные в эргономичную рукоятку, регулируемая велосипедная рукоятка и эргономичный ранцевый ремень обеспечивают удобство даже при длительной эксплуатации.Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр.Праймер обеспечит легкий старт и снизит нагрузку на стартер.В комплекте поставки — специальный 4х-лопастной нож для борьбы с зарослями борщевика и амброзии. Специальная конструкция ножа предотвращает разлет ядовитого сока и частей растений.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055

Источник: Яндекс Маркет
10.05.2019
Наталия К.

Достоинства:
Очень мощный,разгрузочный ремень,очень кстати,так как тяжеловат,а с таким ремнем,очень удобно,покупкой довольны.

Недостатки:
Советую заправлять её всё же не 92,а 95 бензином,намного эффективнее работает.

Комментарий:
Довольны,на все 100.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2019
Валера Т.

Достоинства:
Мощь, качество, цена.

Недостатки:
Неудобно заправлять катушку.

Комментарий:
Те кто говорят шумная и тяжелая ,до этого косили электротриммером. Звук мощного двигателя радует. Брал на замену HUSQVARNA 125 у которой порвался гибкий привод. Привод стоит от 2000 до 3000р. Patriot взял 5500р. Бензин жрёт, это правда. Но это цена за мощь. То что раньше косил Хугой, Патриотом в два раза быстрей. Ремень удобный, тяжести не ощущается. Жена метр с кепкой и вес 50кг. Хугу больше не берет, только Патриот.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Комплектация
ножремень ранцевого типа
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
3
Топливный бак, л
1.1
Мощность электрического двигателя
2200
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Развернуть
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
52 куб.см
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный универсальный триммер PT 5555 ES Country с цельнометаллическим кованым валом и регулируемой велосипедной рукояткой обладает отличной производительностью и высокой надежностью.Триммер с легкостью справится с любой задачей: от стрижки газонов и травы на приусадебном участке, до скашивания густой травы на неровных больших площадях.Сбалансированная конструкция, передовая система антивибрации, элементы управления, встроенные в эргономичную рукоятку, регулируемая велосипедная рукоятка и эргономичный ранцевый ремень обеспечивают удобство даже при длительной эксплуатации.Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр.Праймер обеспечит легкий старт и снизит нагрузку на стартер.В комплекте поставки — специальный 4х-лопастной нож для борьбы с зарослями борщевика и амброзии. Специальная конструкция ножа предотвращает разлет ядовитого сока и частей растений.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2019
Наталия К.

Достоинства:
Очень мощный,разгрузочный ремень,очень кстати,так как тяжеловат,а с таким ремнем,очень удобно,покупкой довольны.

Недостатки:
Советую заправлять её всё же не 92,а 95 бензином,намного эффективнее работает.

Комментарий:
Довольны,на все 100.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2019
Валера Т.

Достоинства:
Мощь, качество, цена.

Недостатки:
Неудобно заправлять катушку.

Комментарий:
Те кто говорят шумная и тяжелая ,до этого косили электротриммером. Звук мощного двигателя радует. Брал на замену HUSQVARNA 125 у которой порвался гибкий привод. Привод стоит от 2000 до 3000р. Patriot взял 5500р. Бензин жрёт, это правда. Но это цена за мощь. То что раньше косил Хугой, Патриотом в два раза быстрей. Ремень удобный, тяжести не ощущается. Жена метр с кепкой и вес 50кг. Хугу больше не берет, только Патриот.


Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country 250108055 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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