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Триммер бензиновый Champion T256-2 купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Champion T256-2

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Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 1
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 2
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 3
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 4
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 5
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 6
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 7
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 8
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 9
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 10
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 11
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 12
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 13
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 14
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 15
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 16
Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность электрического двигателя
750
Диаметр лески
2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
41
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Рабочий объём двигателя
25.4 см3
Расположение двигателя
верхнее
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 1
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 2
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 3
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 4
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 5
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 6
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 7
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 8
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 9
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 10
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 11
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 12
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 13
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 14
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 15
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 16
  • Триммер бензиновый Champion T256-2 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
7 760 руб.  10 613 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 55552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер бензиновый Champion T256-2
7 760 руб. -27%
10 613 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер
Комплектация
леска (2.4 мм), нож,
Особенности
разъемная штанга; ширина скашивания ножом - 25.5 см
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Топливный бак, л
0.75
Мощность электрического двигателя
750
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
102
Ширина скашивания (max), см
41
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Рабочий объём двигателя
25.4 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
6

Описание товара Триммер бензиновый Champion T256-2

Champion T256-2 - практичный бензиновый аппарат, который поможет скосить даже густую и жесткую траву. В зависимости от режущей гарнитуры ширина кошения составит 415 мм (леска) или 255 мм (нож). Инструмент легко запускается вручную без оглядки на погодные условия. Благодаря верхнему расположению двигателя возможно кошение влажной растительности.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Champion T256-2




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер
Комплектация
леска (2.4 мм), нож,
Особенности
разъемная штанга; ширина скашивания ножом - 25.5 см
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Топливный бак, л
0.75
Мощность электрического двигателя
750
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
102
Ширина скашивания (max), см
41
Развернуть
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Рабочий объём двигателя
25.4 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Champion T256-2 - практичный бензиновый аппарат, который поможет скосить даже густую и жесткую траву. В зависимости от режущей гарнитуры ширина кошения составит 415 мм (леска) или 255 мм (нож). Инструмент легко запускается вручную без оглядки на погодные условия. Благодаря верхнему расположению двигателя возможно кошение влажной растительности.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Champion T256-2 - по цене 7760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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