Триммер бензиновый STEHER BT-2500, 2.5 кВт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коса
Тип двигателя
бензиновый
Ширина скашивания (max), см
47
Обороты двигателя
9000
Рабочий объём двигателя
52 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб.
В наличии
Код товара: 612764
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7 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
триммер, леска (2.4 мм), нож, плечевой ремень
Особенности
ширина скашивания ножом 25.5 см
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Уровень шума, дБ
93.2
Ширина скашивания (max), см
47
Обороты двигателя
9000
Рабочий объём двигателя
52 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.66х0.16х0.16
Вес, кг.
8.85
Описание товара Триммер бензиновый STEHER BT-2500, 2.5 кВт
Незаменимый помощник в делах по уходу за садовым участком. С её помощью можно легко и уверенно работать в самых стеснённых условиях. Мощный двигатель позволяет, практически не прикладывая никаких усилий, подстричь траву, удалить одеревеневшую поросль или подровнять кустарник около дома. Небольшой вес и оптимальная балансировка делают работу по уходу за участком лёгкой и приятной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
триммер, леска (2.4 мм), нож, плечевой ремень
Особенности
ширина скашивания ножом 25.5 см
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Уровень шума, дБ
93.2
Ширина скашивания (max), см
47
Обороты двигателя
9000
Рабочий объём двигателя
52 см3
Развернуть
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Незаменимый помощник в делах по уходу за садовым участком. С её помощью можно легко и уверенно работать в самых стеснённых условиях. Мощный двигатель позволяет, практически не прикладывая никаких усилий, подстричь траву, удалить одеревеневшую поросль или подровнять кустарник около дома. Небольшой вес и оптимальная балансировка делают работу по уходу за участком лёгкой и приятной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Триммер бензиновый STEHER BT-2500, 2.5 кВт - стоимость товара 7470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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