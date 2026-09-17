Триммер садовый электрический Champion ET1200A
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Характеристики
Описание товара Триммер садовый электрический Champion ET1200A
Триммер электрический Champion ET 1200 A - предназначен для скашивания любой травы, кустов, мелкорослых деревьев. Комплектован металлическим диском и профессиональной катушкой с леской (2.4мм). Мощный двигатель 1200 ватт расположен в верхней части триммера, поэтому всегда остается чистым и позволяет косить даже влажную траву. Триммер Champion ET 1200 A имеет следующие преимущества перед конкурентами: наличие редуктора, прямая штанга! Редуктор уменьшает обороты, но увеличивает крутящий момент, что позволят бороться с высокой травой или кустарником без усилий и повторных прокосов.
Прямая штанга значительно увеличивает ресурс приводного вала косы. У триммера двигатель имеет двойную изоляцию обмотки, что увеличивает надежность и долговечность. У триммера Champion ET 1200 A плавный пуск двигателя, что значительно уменьшает нагрузку на электросеть. Двигатель находиться в алюминиевом блоке, который быстрее отводит от него тепло, что позволяет дольше работать косой без перерыва. Триммер Champion ET 1200 A разборный, что позволяет с легкостью перевозить его своим ходом или в багажнике любого авто. Регулируемая, мягкая рукоятка управления понижает вибрацию.Рассчитан на площадь не более 12 соток.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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Прямая штанга значительно увеличивает ресурс приводного вала косы. У триммера двигатель имеет двойную изоляцию обмотки, что увеличивает надежность и долговечность. У триммера Champion ET 1200 A плавный пуск двигателя, что значительно уменьшает нагрузку на электросеть. Двигатель находиться в алюминиевом блоке, который быстрее отводит от него тепло, что позволяет дольше работать косой без перерыва. Триммер Champion ET 1200 A разборный, что позволяет с легкостью перевозить его своим ходом или в багажнике любого авто. Регулируемая, мягкая рукоятка управления понижает вибрацию.Рассчитан на площадь не более 12 соток.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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