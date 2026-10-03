Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227)
Бензиновый триммер Denzel DT-52S 96227 с двигателем мощностью 3 л.с. и объемом 52 см?, с разъемной штангой, поставляется комплектом из 2 частей и предназначен для скашивания травы всех типов, в том числе с жесткими древовидными стеблями — полыни, крапивы, лебеды, борщевика. Справляется также со срезанием кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Удобен для работы с мокрой травой и в труднодоступных местах. В комплекте катушка с леской и пильный диск, ширина скашивания составляет 420 мм и 255 мм соответственно.
Испытаниями подтверждена возможность безотказной работы на протяжении не менее 80 часов.
Преимущества
- Высокий ресурс — хромированный цилиндр двигателя, закаленный коленвал, поршень оптимизированной конструкции и высокопрочные чугунные колодки сцепления в несколько раз продлевают срок службы техники.
- Полуавтоматическая система подачи лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю, не останавливая двигатель.
- Быстрый старт — благодаря усиленному классическому стартеру и праймеру (топливному насосу) двигатель легко запускается даже после долгого простоя.
- Экономичность — полного бака объемом 1,2 л хватает почти на 45 минут работы.
- Простой контроль уровня топлива — стенки бака полупрозрачные, поэтому его наполненность легко отслеживать.
- Удобное и простое управление — все кнопки собраны на правой рукоятке: выключатель, клавиша газа и блокиратор случайного пуска.
- Защита пользователя — кожух из прочного PA-пластика предотвращает вылет травы, попадающих под нож камней и веток.
- Эргономичность — анатомически удобные асимметричные рукоятки обеспечивают оптимальное положение рук.
- Комфортное использование — благодаря системе гашения вибраций, сбалансированности и одноплечевому ремню с защитой бедра даже длительная работа не вызывает дискомфорт.
- Удобное хранение и транспортировка — штанга легко разбирается на 2 части, поэтому триммер не занимает м
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 280 руб.1570 руб. в СплитТриммер MaxPiler MET-600
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300)
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 33S (96223)
-
В наличииЦена 6 560 руб.1640 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 43 (96224)
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 43S (96225)
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 52 (96226)
-
В наличииЦена 6 800 руб.1700 руб. в СплитТриммер бензиновый STEHER BT-1300, 1.3 кВт
-
В наличииЦена 6 830 руб.1708 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-1500T
-
В наличииЦена 6 870 руб.1718 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-1900T
-
В наличииЦена 7 350 руб. 14 985 руб.1838 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T528S-2
-
В наличииЦена 7 380 руб.1845 руб. в СплитКоса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитТриммер бензиновый STEHER BT-2500-S, 2.5 кВт
Бензиновый триммер Denzel DT-52S 96227 с двигателем мощностью 3 л.с. и объемом 52 см?, с разъемной штангой, поставляется комплектом из 2 частей и предназначен для скашивания травы всех типов, в том числе с жесткими древовидными стеблями — полыни, крапивы, лебеды, борщевика. Справляется также со срезанием кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Удобен для работы с мокрой травой и в труднодоступных местах. В комплекте катушка с леской и пильный диск, ширина скашивания составляет 420 мм и 255 мм соответственно.
Испытаниями подтверждена возможность безотказной работы на протяжении не менее 80 часов.
Преимущества
- Высокий ресурс — хромированный цилиндр двигателя, закаленный коленвал, поршень оптимизированной конструкции и высокопрочные чугунные колодки сцепления в несколько раз продлевают срок службы техники.
- Полуавтоматическая система подачи лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю, не останавливая двигатель.
- Быстрый старт — благодаря усиленному классическому стартеру и праймеру (топливному насосу) двигатель легко запускается даже после долгого простоя.
- Экономичность — полного бака объемом 1,2 л хватает почти на 45 минут работы.
- Простой контроль уровня топлива — стенки бака полупрозрачные, поэтому его наполненность легко отслеживать.
- Удобное и простое управление — все кнопки собраны на правой рукоятке: выключатель, клавиша газа и блокиратор случайного пуска.
- Защита пользователя — кожух из прочного PA-пластика предотвращает вылет травы, попадающих под нож камней и веток.
- Эргономичность — анатомически удобные асимметричные рукоятки обеспечивают оптимальное положение рук.
- Комфортное использование — благодаря системе гашения вибраций, сбалансированности и одноплечевому ремню с защитой бедра даже длительная работа не вызывает дискомфорт.
- Удобное хранение и транспортировка — штанга легко разбирается на 2 части, поэтому триммер не занимает м
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная)
Отзывы о товаре Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227)