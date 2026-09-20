ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300)
Универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры - добраться до самых труднодоступных мест. Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Отличная замена газонокосилке при небольшой площади газона Прекрасная альтернатива бензиновой косе: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси Мощный двигатель, леска диметром 2 мм или режущий нож позволят косить даже самую грубую растительность, вплоть до кустов Возможность установки двух видов режущего инструмента - лески и ножа - делают изделие универсальным Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении Гибкий трос в приводе катушки предохраняет двигатель от ударных и чрезмерных нагрузок Идеальная развесовка (благодаря верхнему расположению двигателя) и плечевой ремень увеличивают маневренность и облегчают эксплуатацию Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки Полуавтоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески Регулируемая по высоте дополнительная рукоятка
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Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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