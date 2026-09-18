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Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска купить с доставкой в Москве
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Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска

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Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 1
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 2
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 3
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 4
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 5
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 6
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 7
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 8
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 9
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 10
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 11
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 12
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 13
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 14
Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
450
Ширина скашивания
30
Обороты двигателя
9000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 1
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 2
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 3
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 4
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 5
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 6
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 7
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 8
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 9
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 10
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 11
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 12
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 13
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 14
  • Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
8 360 руб.  9 185 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217751
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
триммер, упаковка
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
450
Ширина скашивания
30
Обороты двигателя
9000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.28х0.12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска

Триммеры и мотокосы Makita представляют собой надежные и эффективные решения для ухода за садом и поддержания порядка на участке. Один из выдающихся представителей этой линии — садовый электрический триммер от Makita, который сочетает в себе высокую производительность, удобство и легкость в использовании. Данный триммер оснащен двигателем мощностью 450 Вт, что обеспечивает эффективную работу с оборотами до 9000 об/мин. Это позволяет быстро и качественно справляться с травой и мелкими кустарниками на участке. Компактная и легкая конструкция — всего 2,3 кг — делает устройство удобным в обращении и позволяет долго работать без утомления. Эргономичная D-образная ручка обеспечивает комфортное управление и высокую маневренность, что особенно важно при обработке сложных и труднодоступных участков. Прямое расположение штанги и нижнее размещение двигателя способствуют улучшенной балансировке триммера, упрощая его эксплуатацию. Ширина скашивания составляет 30 см, что оптимально для быстрого выполнения задач на участке среднего размера. Этот триммер идеально подходит для регулярного ухода за газонами и садовыми дорожками, а также для поддержания порядка в труднодоступных местах. Электрический двигатель обеспечивает экологичность и низкий уровень шума, что позволяет использовать триммер в жилых районах без беспокойства о комфорте соседей. Триммеры и мотокосы Makita — это выбор в пользу качества и долговечности, который удовлетворит потребности как любителей, так и профессионалов в области садоводства.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
триммер, упаковка
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
450
Ширина скашивания
30
Обороты двигателя
9000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммеры и мотокосы Makita представляют собой надежные и эффективные решения для ухода за садом и поддержания порядка на участке. Один из выдающихся представителей этой линии — садовый электрический триммер от Makita, который сочетает в себе высокую производительность, удобство и легкость в использовании. Данный триммер оснащен двигателем мощностью 450 Вт, что обеспечивает эффективную работу с оборотами до 9000 об/мин. Это позволяет быстро и качественно справляться с травой и мелкими кустарниками на участке. Компактная и легкая конструкция — всего 2,3 кг — делает устройство удобным в обращении и позволяет долго работать без утомления. Эргономичная D-образная ручка обеспечивает комфортное управление и высокую маневренность, что особенно важно при обработке сложных и труднодоступных участков. Прямое расположение штанги и нижнее размещение двигателя способствуют улучшенной балансировке триммера, упрощая его эксплуатацию. Ширина скашивания составляет 30 см, что оптимально для быстрого выполнения задач на участке среднего размера. Этот триммер идеально подходит для регулярного ухода за газонами и садовыми дорожками, а также для поддержания порядка в труднодоступных местах. Электрический двигатель обеспечивает экологичность и низкий уровень шума, что позволяет использовать триммер в жилых районах без беспокойства о комфорте соседей. Триммеры и мотокосы Makita — это выбор в пользу качества и долговечности, который удовлетворит потребности как любителей, так и профессионалов в области садоводства.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
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Отзывы


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