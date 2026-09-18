Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска
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Характеристики
Описание товара Триммер электрический Makita UR3000 450Вт реж.эл.:леска
Триммеры и мотокосы Makita представляют собой надежные и эффективные решения для ухода за садом и поддержания порядка на участке. Один из выдающихся представителей этой линии — садовый электрический триммер от Makita, который сочетает в себе высокую производительность, удобство и легкость в использовании. Данный триммер оснащен двигателем мощностью 450 Вт, что обеспечивает эффективную работу с оборотами до 9000 об/мин. Это позволяет быстро и качественно справляться с травой и мелкими кустарниками на участке. Компактная и легкая конструкция — всего 2,3 кг — делает устройство удобным в обращении и позволяет долго работать без утомления. Эргономичная D-образная ручка обеспечивает комфортное управление и высокую маневренность, что особенно важно при обработке сложных и труднодоступных участков. Прямое расположение штанги и нижнее размещение двигателя способствуют улучшенной балансировке триммера, упрощая его эксплуатацию. Ширина скашивания составляет 30 см, что оптимально для быстрого выполнения задач на участке среднего размера. Этот триммер идеально подходит для регулярного ухода за газонами и садовыми дорожками, а также для поддержания порядка в труднодоступных местах. Электрический двигатель обеспечивает экологичность и низкий уровень шума, что позволяет использовать триммер в жилых районах без беспокойства о комфорте соседей. Триммеры и мотокосы Makita — это выбор в пользу качества и долговечности, который удовлетворит потребности как любителей, так и профессионалов в области садоводства.
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