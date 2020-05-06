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Бензиновый триммер Huter GGT-1500T купить с доставкой в Москве
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Бензиновый триммер Huter GGT-1500T

3 Отзывы
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Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 1
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 2
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 3
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 4
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 5
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 6
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 7
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 8
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 9
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 10
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 11
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 12
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 13
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 14
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 15
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 16
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 17
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.04
Диаметр лески
2 мм
Ширина скашивания (max), см
46
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
39.2 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 1
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 2
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 3
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 4
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 5
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 6
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 7
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 8
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 9
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 10
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 11
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 12
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 13
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 14
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 15
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 16
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 17
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 830 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 35608
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензиновый триммер Huter GGT-1500T
6 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
двигатель в сборе, штанга (цельная), редуктор, защитный кожух, триммерная головка с леской, 3-лопастной нож, наплечный ремень, набор инструментов, емкость для смеси, очки, инструкция, упаковка
Особенности
цельная штанга повышенной прочности, полуавтоматическая катушка, блокировка курка газа, улучшенная система охлаждения
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.04
Топливный бак, л
0.7
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
46
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
39.2 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.97х0.47х0.33
Вес, кг.
7

Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-1500T

Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Скорость вращения ножадо 9500 об./мин 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность2 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-1500T

Источник: Яндекс Маркет
06.05.2020
Виталий К.

Достоинства:
+удобный и легкий
+мощный и качественный
+экономный и не шумный
+антивибрационная система

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Купил на дачу. Мощности для участка 6 соток вполне достаточно, с легкостью справляется с жесткими сорняками. Запускается удобно, не тяжелый, высота рукоятки спокойно регулируется. Бензина хватает надолго. Благодаря тому, что есть антивибрационная система, рука практически не устает пока прохожу весь участок. Качество сборки хорошее, нигде ничего не откручивается. Комплектующие при необходимости можно найти без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2020
Борис К.

Достоинства:
система гашения вибраций, удобная велосипедная рукоятка, легко запускается

Недостатки:
нет

Комментарий:
Приобрел триммер для стрижки травы в загородном доме. Работой инструмента я остался доволен, участок 7 соток обработал не напрягаясь. Нет сильной вибрации, я совершенно не устал. Удерживать и управлять инструментом удобно и комфортно. Бензина кушает немного. Твердая 5.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2020
Наталия С.

Достоинства:
Бюджетная стоимость. Выполняет свою работу качественно. Нетяжелый. Простейшее управление.

Недостатки:
Из недостатков за год пользования триммером выявлен только неудобный ремень.

Комментарий:
Покупали газонокосилку в конце весны в прошлом году. Цена у него практически бюджетная, а качество немецкое. Не пожалели. Триммер действительно высокого качества. Справляется с самыми ухоженными участками травы очень просто. Не приходится один участок травы обрабатывать по нескольку раз.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
двигатель в сборе, штанга (цельная), редуктор, защитный кожух, триммерная головка с леской, 3-лопастной нож, наплечный ремень, набор инструментов, емкость для смеси, очки, инструкция, упаковка
Особенности
цельная штанга повышенной прочности, полуавтоматическая катушка, блокировка курка газа, улучшенная система охлаждения
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.04
Топливный бак, л
0.7
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
46
Развернуть
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
39.2 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Скорость вращения ножадо 9500 об./мин 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность2 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2020
Виталий К.

Достоинства:
+удобный и легкий
+мощный и качественный
+экономный и не шумный
+антивибрационная система

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Купил на дачу. Мощности для участка 6 соток вполне достаточно, с легкостью справляется с жесткими сорняками. Запускается удобно, не тяжелый, высота рукоятки спокойно регулируется. Бензина хватает надолго. Благодаря тому, что есть антивибрационная система, рука практически не устает пока прохожу весь участок. Качество сборки хорошее, нигде ничего не откручивается. Комплектующие при необходимости можно найти без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2020
Борис К.

Достоинства:
система гашения вибраций, удобная велосипедная рукоятка, легко запускается

Недостатки:
нет

Комментарий:
Приобрел триммер для стрижки травы в загородном доме. Работой инструмента я остался доволен, участок 7 соток обработал не напрягаясь. Нет сильной вибрации, я совершенно не устал. Удерживать и управлять инструментом удобно и комфортно. Бензина кушает немного. Твердая 5.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2020
Наталия С.

Достоинства:
Бюджетная стоимость. Выполняет свою работу качественно. Нетяжелый. Простейшее управление.

Недостатки:
Из недостатков за год пользования триммером выявлен только неудобный ремень.

Комментарий:
Покупали газонокосилку в конце весны в прошлом году. Цена у него практически бюджетная, а качество немецкое. Не пожалели. Триммер действительно высокого качества. Справляется с самыми ухоженными участками травы очень просто. Не приходится один участок травы обрабатывать по нескольку раз.


Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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