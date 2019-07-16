Бензиновый триммер Huter GGT-1900T
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.58
Диаметр лески
2.4
Ширина скашивания (max), см
46
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
51.7 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб.
В наличии
Код товара: 35610
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Загружаем...
6 870 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
двигатель в сборе, штанга (цельная), редуктор, защитный кожух, триммерная головка с леской, 3-лопастной нож, ранцевый ремень, набор инструментов, емкость для смеси, очки, инструкция, упаковка
Особенности
цельная жесткая штанга, прозрачный топливный бак
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.58
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
46
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
51.7 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х27
Вес, кг.
7
Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-1900T
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|26 см
|Скорость вращения ножа
|до 9500 об./мин
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый, двухтактный
|Мощность
|2.40 л.с.
|Расположение двигателя
|верхнее
|Рабочий объем
|52 куб.см
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Конструкция
|Штанга
|прямая
|Антивибрационная система
|есть
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|7 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
двигатель в сборе, штанга (цельная), редуктор, защитный кожух, триммерная головка с леской, 3-лопастной нож, ранцевый ремень, набор инструментов, емкость для смеси, очки, инструкция, упаковка
Особенности
цельная жесткая штанга, прозрачный топливный бак
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.58
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
46
Развернуть
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
51.7 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|26 см
|Скорость вращения ножа
|до 9500 об./мин
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый, двухтактный
|Мощность
|2.40 л.с.
|Расположение двигателя
|верхнее
|Рабочий объем
|52 куб.см
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Конструкция
|Штанга
|прямая
|Антивибрационная система
|есть
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|7 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Достоинства:
Неразъемная штанга, жесткий вал, леска/диск, мощная, оборотистая, недорогая, защитный кожух крепится к штанге, а не к фланцу. Помещается в салон седана.
Комментарий:
орошо, что не довез до дачи, а попробовал во дворе сперва, на следующий день купил головку Husqvarna T35, она идеально подошла. Качество изготовления выше всяких похвал (я про головку).
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6870 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-1900T
Достоинства:
Неразъемная штанга, жесткий вал, леска/диск, мощная, оборотистая, недорогая, защитный кожух крепится к штанге, а не к фланцу. Помещается в салон седана.
Комментарий:
орошо, что не довез до дачи, а попробовал во дворе сперва, на следующий день купил головку Husqvarna T35, она идеально подошла. Качество изготовления выше всяких похвал (я про головку).